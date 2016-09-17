Памятник Благодарности Красной армии демонтирован в польском городе Санок

ВАРШАВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Власти польского города Санок (Подкарпатское воеводство) демонтировали памятник Благодарности Красной армии, расположенный в центре города на Харцерской площади. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу консул РФ в Кракове Александр Минин.

"Памятник снесен и вывезен", - сказал он. "Как указали в городской администрации, этим делом занималось краковское отделение Института национальной памяти (ИНП). Куда вывезли памятник и цел ли он, вообще неизвестно", - добавил консул.

Вопрос о сносе или переносе мемориала, установленного в память об освобождавших город советских воинах, обсуждается в Саноке уже давно. Планировалось перенести монумент на кладбище, однако власти решили, что "он может исказить пространство некрополя".

Первый памятник в честь сражавшихся с фашизмом советских солдат был установлен в Саноке еще в 1945 году. Он простоял до 1977 года, когда местные власти решили поменять его на новый металлический монумент.

Несколько десятилетий на нем была надпись: "В память о солдатах Красной армии, погибших в боях за освобождение Санока". В начале XXI века надпись убрали.

Ранее ИНП Польши выступил с инициативой демонтировать по всей стране 229 памятников Благодарности Красной армии, которые здесь считают "символическими" и подлежащими демонтажу как напоминания о коммунистическом прошлом страны. При этом местные власти, в том числе МИД, неоднократно заверяли, что эти действия не касаются кладбищ и воинских захоронений. После оглашения инициативы ИНП о демонтаже памятников официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если снос будет осуществлен, Москва не оставит это без реакции.