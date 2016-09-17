Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рауль Кастро потребовал прекращения американской блокады в отношении Кубы

Международная панорама
17 сентября, 23:54 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Игорь Покутний
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы также потребовал возврата территории, незаконно оккупированной военно-морской базой США в Гуантанамо
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро потребовал "положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде США" в отношении острова. Как сообщило агентство  Prensa Latina, об этом глава государства заявил на заседании лидеров стран - участниц Движения неприсоединения, которое проходит на острове Маргарита в венесуэльском штате Нуэва-Эспарта.

Читайте также новости по теме:
Нормализация отношений между США и Кубой
© EPA/JOHN AMIS
Первый за полвека самолет коммерческого авиарейса из США совершил посадку на Кубе
Американская компания JetBlue открывает авиасообщение с Кубой
Власти Кубы подтвердили, что открытие прямого авиасообщения с США состоится 31 августа

В выступлении кубинский лидер осудил "враждебную политику, которая своим экстерриториальным характером также причиняет ущерб другим странам". Кроме того, Кастро потребовал возврата Кубе территории, незаконно оккупированной военно-морской базой США в Гуантанамо.

Отметив, что 21 месяц спустя после объявления руководителями Кубы и США курса на нормализацию отношений наметился прогресс в дипломатической сфере и взаимном сотрудничестве, Кастро уточнил, что подобного не наблюдается в торговой и экономической сфере "из-за ограниченного, хотя и положительного характера мер, принятых Белым домом".

Для нормализации отношений с США, напомнил он, помимо прекращения блокады и возврата Гуантанамо необходимо положить конец политике, ущемляющей суверенитет Кубы, например, подрывным программам и вмешательству во внутренние дела. "Мы подтверждаем намерение строить отношения цивилизованного сосуществования с правительством США, но Куба не откажется ни от одного из своих принципов и не пойдет на уступки в ущерб суверенитету и независимости", - подчеркнул Кастро. Куба, по его словам, "будет тверда в отстаивании своих революционных и антиимпериалистических идеалов и поддержке народов в их самоопределении".

Движение неприсоединения, основанное в Белграде (Югославия) в 1961 году, объединяет государства, провозгласившие основой внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и группировках. В настоящее время в него входят 120 государств и 17 стран-наблюдателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Нормализация отношений между США и Кубой
Страны
США Куба
Персоны
Кастро, Рауль
В других СМИ
Реклама
Фото
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВС Сирии: налет ВВС США на Дейр-эз-Зор является открытой агрессией
2
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
3
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
4
Пентагон: удар коалиции по сирийским войскам был нанесен непреднамеренно
5
Назван предварительный состав сборной Европы на Кубок мира по хоккею
6
Генштаб РФ: США не выполнили ни одного из обязательств по Сирии
7
В Ростове-на-Дону в ДТП с участием маршрутки погиб один человек погиб
Темы дня
Реклама