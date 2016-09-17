Рауль Кастро потребовал прекращения американской блокады в отношении Кубы

ГАВАНА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро потребовал "положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде США" в отношении острова. Как сообщило агентство Prensa Latina, об этом глава государства заявил на заседании лидеров стран - участниц Движения неприсоединения, которое проходит на острове Маргарита в венесуэльском штате Нуэва-Эспарта.

В выступлении кубинский лидер осудил "враждебную политику, которая своим экстерриториальным характером также причиняет ущерб другим странам". Кроме того, Кастро потребовал возврата Кубе территории, незаконно оккупированной военно-морской базой США в Гуантанамо.

Отметив, что 21 месяц спустя после объявления руководителями Кубы и США курса на нормализацию отношений наметился прогресс в дипломатической сфере и взаимном сотрудничестве, Кастро уточнил, что подобного не наблюдается в торговой и экономической сфере "из-за ограниченного, хотя и положительного характера мер, принятых Белым домом".

Для нормализации отношений с США, напомнил он, помимо прекращения блокады и возврата Гуантанамо необходимо положить конец политике, ущемляющей суверенитет Кубы, например, подрывным программам и вмешательству во внутренние дела. "Мы подтверждаем намерение строить отношения цивилизованного сосуществования с правительством США, но Куба не откажется ни от одного из своих принципов и не пойдет на уступки в ущерб суверенитету и независимости", - подчеркнул Кастро. Куба, по его словам, "будет тверда в отстаивании своих революционных и антиимпериалистических идеалов и поддержке народов в их самоопределении".

Движение неприсоединения, основанное в Белграде (Югославия) в 1961 году, объединяет государства, провозгласившие основой внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и группировках. В настоящее время в него входят 120 государств и 17 стран-наблюдателей.