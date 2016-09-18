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Ким Чен Ын поздравил производителей фруктов с небывалым урожаем

Международная панорама
18 сентября, 10:08 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Лидер КНДР призвал брать пример с фруктовой фермы Косанского уезда, которая в этом году "добилась небывалого для этого района урожая"
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ПХЕНЬЯН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Ким Чен Ын призвал брать пример с фруктовой фермы Косанского уезда, которая в этом году "добилась небывалого для этого района урожая". От имени ЦК Трудовой партии Кореи лидер КНДР выразил благодарность коллективу этого хозяйства, обеспечивающему поставки разнообразных фруктов население страны. "Косанская ферма является моделью и иконой в плане реализации партийной политики в этой области", - приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына. Он также отметил, что известие о богатом урожае фруктов в Косане "стало источником вдохновения для народа и армии страны, которые в настоящее время участвуют в общенациональной кампании по ликвидации последствий мощного наводнения в северных регионах страны".

По информации национального метеорологического управления КНДР, стихийное бедствие в провинции Хамген-Пукто стало самым мощным с 1945 года. В северном регионе, где с 29 августа по 2 сентября выпало от 290 до 320 мм осадков, из берегов вышла река Туманган. В результате в провинции были разрушены десятки тысяч жилых домов и общественных зданий, нанесен огромный ущерб транспортной и энергетической системе, промышленным предприятиям и посевам зерновых культур.

В настоящее время бригады спасателей восстанавливают в пострадавших от удара стихии районах жилые дома и общественные здания, линии электропередачи, железнодорожные пути. Как отметила центральная газета "Нодон синмун", на оказание помощи населению, оказавшемуся в зоне затопления, мобилизованы все человеческие, материальные и технические ресурсы страны".

Содействие властям оказывают представительства международных гуманитарных организаций в Пхеньяне, включая Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП), Всемирную организацию здравоохранения и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

По оценкам ВПП, необходимы $21 млн для оказания гуманитарной помощи жителям КНДР в течение года. Кроме того, этой организации срочно требуются $1,2 млн для восполнения запасов продуктов питания, которые были в экстренном порядке использованы для оказания помощи жителям пострадавших районов в северной части страны.

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