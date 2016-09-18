Финский президент считает позитивным продолжение диалога РФ и НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Продолжающийся диалог России и НАТО несет в себе позитивные сигналы. Такое мнение высказал в своем официальном блоге президент Финляндии Саули Ниинистё.

"НАТО и Россия на этой неделе продолжили диалог, который начался из-за вопросов по гарантиям безопасности полетов в регионе Балтийского моря. Совершенно очевидно, что обе стороны расширяют это обсуждение на более общие вопросы безопасности. Уже то, что обсуждение проводится, является положительным моментом", - подчеркнул Ниинистё.

По его словам, активность России в отношении вопросов безопасности (и обсуждения их с альянсом) вызывала также и "сомнения в ее возможных мотивах". "НАТО, однако, дает диалогу зеленый свет", - написал финский президент.

"Конечно, всем выгодно, чтобы из действий по повышению безопасности рождались также общие взгляды между НАТО и РФ", - добавил он. "В Финляндии особенно обеспокоены вопросами безопасности полетов, и, по моему мнению, даже маленький шаг по ее укреплению является позитивным. Порой может быть так, что шаг в правильном направлении облегчает дальнейшие шаги", - считает Ниинистё.

На этой неделе стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает в ближайшем будущем обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым вопросы политического диалога между Россией и Североатлантическим альянсом.

В заявлении НАТО говорится, что альянс не изменил позицию, которую он занял с началом конфликта на Украине и которая заключается в приостановке практического сотрудничества с Россией. В то же время, принято решение сохранять открытыми каналы политического диалога.