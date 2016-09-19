Генсек ООН на встрече с руководством ЕС призвал к полному выполнению "Минска-2"

ООН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился в воскресенье с делегацией ЕС в составе главы Евросовета Дональда Туска, первого замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерики Могерини. Как сообщили в канцелярии генсека, обсуждался ряд тем, в том числе ситуация на Украине, в Сирии и ближневосточное урегулирование.

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"Генеральный секретарь подчеркнул необходимость полного выполнения минских договоренностей ("Минск-2"), что позволит обеспечить мирное урегулирование конфликта на востоке Украины", - говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи. Собеседники также обменялись взглядами на проблему глобального изменения климата, а также ситуацию с беженцами мигрантами.

Пан Ги Мун призвал европейских лидеров "продолжать усилия по выработке совместного подхода (к решению миграционного кризиса), основанного на разделении ответственности и отвечающего международным нормам".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Киев отказался от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

17 сентября канцлер Германии Ангела Меркель после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко выразила надежду на то, что в ближайшие недели удастся продвинуться в реализации минских соглашений. За то, чтобы сдвинуть выполнение договоренностей с "мертвой точки", высказался 13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для этого необходимо, чтобы Киев и Донбасс выполнили взятые на себя обязательства.