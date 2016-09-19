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Генсек ООН осудил нападение на индийских военных в Кашмире

Международная панорама
19 сентября, 7:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, сентября. /ТАСС
Отмечается также, что всемирная организация "внимательно следит за развитием событий и разделяет обеспокоенность людей, живущих в зоне конфликта"
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил нападение на индийских военных в штате Джамму и Кашмир (север Индии), в результате которого погибли 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

"Генеральный секретарь желает скорейшего выздоровления пострадавшим и надеется, что виновные в этом преступлении будут найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении. Отмечается также, что всемирная организация "внимательно следит за развитием событий и разделяет обеспокоенность людей, живущих в зоне конфликта". Пан Ги Мун призвал все стороны выполнить свои обязанности по поддержанию мира и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что атаку на расположение пехотного батальона в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, в результате которой было убито 17 военнослужащих, предположительно, совершили боевики группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Воинство Мухаммеда").

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за Кашмира произошли две из трех индо-пакистанских войн. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии, Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов.

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