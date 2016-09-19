Турецкая авиация нанесла удары по позициям ИГ на севере Сирии

АНКАРА, 19 сентября. /ТАСС/. ВВС Турции в воскресенье нанесли удары по позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГ) на севере Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

Авиаудары были нанесены по убежищу, складу боеприпасов и штабу террористов, приводит сведения ведомства агентство Reuters. Информация о количестве ликвидированных боевиков не приводится.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. В настоящий момент турецкие войска и формирования "Сирийской свободной армии" контролируют 90-километровую полосу между пограничными городами Аазаз и Джараблус.

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