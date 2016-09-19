Генерал ВСУ: чиновники разворовывают большую часть средств для нужд армии Украины

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Большая часть средств, которые выделяются Вооруженным силам Украины (ВСУ), не доходит по назначению из-за коррупции. Такое мнение высказал генерал армии, бывший глава украинской разведки Николай Маломуж в эфире телеканала "112. Украина".

"Этих средств (выделяемых ежегодно из государственного бюджета на потребности армии - прим. ТАСС) достаточно для решения проблем переоснащения армии и инфраструктурных проектов, для нормальной, высокой зарплаты военным, - сказал он. - Однако львиная доля на это не идет из-за коррупции".

Как отмечают украинские эксперты, сфера военных закупок на Украине входит в число самых коррумпированных в стране. За последние два года было уже несколько коррупционных скандалов в рядах чиновников Минобороны Украины. В настоящее время следователи Главной военной прокуратуры страны расследуют дело против пяти госслужащих Минобороны, которых обвиняют в растрате госсредств на сумму 30,7 млн гривен (около $1,1 млн по текущему курсу) на бронежилеты для участников силовой операции в Донбассе. Следствие установило, что обвиняемые в мае-октябре 2014 года подписывали договора на поставки бронежилетов и защитных шлемов, но в платежных документах указывали цену уже с учетом налога на добавленную стоимость, что запрещено законодательством.

Ранее против высокопоставленных сотрудников ведомства было заведено уголовное дело за покупку бронежилетов, которые в армии за защитные свойства получили прозвище "картонные". Из-за их несоответствия техническим требованиям, с 31 мая по 1 августа 67 военнослужащих получили ранения шеи и паха, в том числе смертельные. Сумма этого контракта составляла 71 млн гривен (около $2,6 млн).

Президент Украины Петр Порошенко ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которым предусматривается не менее 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) на безопасность и оборону страны в 2017 году. Предлагается направить на финансирование безопасности и обороны не менее 129,3 млрд гривен (около $5 млрд по текущему курсу). В бюджете текущего года на оборону и безопасность страны также направляется 5% от ВВП страны.

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