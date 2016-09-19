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СМИ: саудовские власти разоблачили три террористические группы, связанные с ИГ

Международная панорама
19 сентября, 17:07 UTC+3 КАИР 19, сентября. /ТАСС
Среди задержанных - 13 саудовских подданных, один египтянин, один гражданин Йемена, один палестинец и одна женщина, гражданство которой не уточняется
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КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии разоблачили три террористические ячейки, связанные с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в понедельник телекомпания Al Arabia. По его данным, операция прошла в районе аль-Ахса, расположенном в провинции эш-Шаркия (Восточной), населенной, в основном, шиитами, которые являются религиозным меньшинством в Саудовской Аравии.

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По данным Al Arabia, по подозрению к принадлежности к ИГ под стражу были взяты 17 человек. По данным спецслужб, они планировали совершить теракты, мишенями которых должны были стать представители духовенства, сотрудники силовых структур, мечети, казармы, штаб-квартиры спецслужб, экономические объекты.

Среди задержанных - 13 саудовских подданных, один египтянин, один гражданин Йемена, один палестинец и одна женщина, гражданство которой Al Arabia не сообщает. По данным телеканала, спецслужбы конфисковали у подозреваемых 20 килограмм взрывчатки, пояса смертников общим весом в восемь килограммов, оружие и боеприпасы. Также были изъяты 600 тыс. саудовских риалов, принадлежавших одной из трех групп.

По данным следствия, предполагаемые заговорщики оказывали помощь боевикам, совершившим ранее ряд терактов. В числе этих атак - взрыв в шиитской мечети в провинции Эш-Шаркия в январе этого года, взрыв военного автомобиля и нападение на блокпост в саудовской столице Эр-Рияде.

Организация ИГ состоит из экстремистски настроенных представителей суннитского направления в исламе. Шииты, которых члены ИГ считают еретиками, часто становятся мишенями терактов, которые устраивает эта группировка.

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