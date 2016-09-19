СМИ: Керри заявил, что перемирие в Сирии соблюдается, но является хрупким

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Государственный секретарь США Джон Керри заявил в понедельник, что перемирие в Сирии соблюдается, но является хрупким. Он добавил, что дипломатические группы США и России проводят в Женеве встречу для обсуждения ситуации в Сирии.

"Базовое перемирие соблюдается, но является хрупким, - цитирует слова Керри агентство Reuters. - Мы ожидаем получить полные данные от нашей группы, которая встречается сейчас с русскими в Женеве".

Ранее в понедельник Керри положительно оценил ситуацию с доставкой гуманитарной помощи нуждающимся в Сирии по состоянию на воскресный вечер. "Вчера все шло очень даже хорошо", - сказал он журналистам. "Сегодня грузовики (с помощью) направляются еще в восемь мест или больше", - сказал Керри, предложив посмотреть, как все будет развиваться дальше.

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