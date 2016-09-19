Представители РФ и США обсуждают в Женеве ситуацию в Сирии

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Представители России и США на ежедневной основе обсуждают в Женеве вопросы выполнения достигнутых 9 сентября договоренностей между двумя странами. Об этом ТАСС сообщил в понедельник дипломатический источник.

Комментируя появившуюся в прессе информацию о том, что госсекретарь США Джон Керри заявил в понедельник о состоявшейся в Женеве встрече представителей РФ и США для оценки ситуации в Сирии, источник ТАСС пояснил: "В Женеве осуществляются регулярные контакты по линии центра оперативного реагирования на нарушения режима прекращения боевых действий". "В ходе данных встреч, - отметил он, - обсуждаются вопросы имплементации российско-американских договоренностей от 9 сентября".

Отвечая на вопрос, состоялась ли такая встреча и в понедельник, собеседник отметил: "Встречи проходят ежедневно".

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали 9 сентября в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в продолжающейся более пяти лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают договоренности о разграничении оппозиции и террористов, процедуры реагирования на нарушения перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи. С 12 сентября перемирие вступило в силу, однако в Минобороны РФ неоднократно обращали внимание на то, что режим прекращения огня постоянно нарушается оппозицией.