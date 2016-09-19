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Главы МИД 28 стран ЕС проведут в Нью-Йорке встречу с сирийской оппозицией

Международная панорама
19 сентября, 23:01 UTC+3
По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, Россия и США должны гарантировать соблюдение режима прекращения огня в Сирии
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ООН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Главы МИД стран - членов Европейского союза проведут в понедельник в Нью-Йорке встречу с делегацией Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции. Об этом заявила журналистам в Нью-Йорке верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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Она сообщила, что вчера проводила встречу с сирийскими оппозиционерами. "Мы собираемся встретиться с ними еще раз вечером, вместе со всеми 28 министрами иностранных дел ЕС", - сказала она.

По словам Могерини, приоритетом для ЕС в Сирии на данный момент является оказание гуманитарной помощи населению и запуск политического процесса. "Это как раз то, с чем лучше всего может помочь Европейский союз. Но для начала этого нам совершенно необходимо, чтобы Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация гарантировали соблюдение режима прекращения огня. Затем мы сможем провести гуманитарную и политическую работу, которая является для нас приоритетом", - подчеркнула Могерини.

"Мы готовы работать над реконструкцией страны, но нам нужно, чтобы начался политический процесс", - добавила глава внешнеполитической службы ЕС.

"Европейский союз считает абсолютно необходимым, чтобы согласованный на прошлой неделе между США и Россией режим прекращения огня сохранялся, и мы считаем, что теперь США и России, которые договорились об этом прекращении огня, должны гарантировать, что оно соблюдается", - сказал Могерини.

Встреча глав МИД ЕС и сирийских оппозиционеров состоится за день до заседания Международной группы поддержки Сирии, сопредседателями которой являются Россия и США.

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