Главы МИД 28 стран ЕС проведут в Нью-Йорке встречу с сирийской оппозицией

ООН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Главы МИД стран - членов Европейского союза проведут в понедельник в Нью-Йорке встречу с делегацией Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции. Об этом заявила журналистам в Нью-Йорке верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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Она сообщила, что вчера проводила встречу с сирийскими оппозиционерами. "Мы собираемся встретиться с ними еще раз вечером, вместе со всеми 28 министрами иностранных дел ЕС", - сказала она.