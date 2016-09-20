Тибилов выставит свою кандидатуру на выборах президента в 2017 году, если "люди захотят"

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ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /Корр. ТАСС/. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов "не исключает", что выставит свою кандидатуру на выборах президента республики, которые предстоят РЮО в 2017 году, об этом он сообщил в интервью ТАСС.
"С ответом на этот вопрос не тороплюсь, поэтому отвечаю: не исключается. Если люди захотят, чтобы я остался на второй срок - то я выставлю свою кандидатуру на выборах президента РЮО в 2017 году. Думаю, то, что сделано за четыре с половиной года моей работы в должности руководителя республики позволяет мне думать о продолжении работы и дальнейшей реализации намеченного", - сказал он.
Леонид Тибилов отметил как положительную тенденцию развития республики то, что "элемент ожидания у наших людей сегодня очень высокий". "Это лучшее доказательство того, что мы неплохо поработали. Жизнь налаживается, и люди хотят большего: строятся дома и не только. Это же и говорит о том, что люди могут жить. Это и есть результат".
Самым главным в предстоящих республике политических событиях Леонид Тибилов считает проведение голосования на высоком уровне. "Важно обеспечить порядок, равноправие кандидатов, не допустить провокаций. Нельзя оскорбить наш народ грязными выборами", - подчеркнул президент РЮО.
Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/3634915