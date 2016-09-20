Саудовская Аравия приняла 2,5 млн сирийских беженцев с начала конфликта

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 млн граждан Сирии бежали в Саудовскую Аравию с начала вооруженного конфликта. Об этом на проходящем в ООН форуме по проблемам массовой миграции заявил наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд.
"Саудовская Аравия приняла 2,5 миллиона сирийцев с начала кризиса и дала им право спокойно жить и работать", - сказал наследник саудовского монарха. "Эр-Рияд предоставил возможность бесплатно обучаться 141 тысяче сирийских школьников и оказал помощь миллионам сирийских беженцев в соседних странах", - добавил он.
Мухаммед бен Наиф Аль Сауд напомнил, что власти королевства в общей сложности за четыре десятилетия выделили на благотворительность $139 млрд, и по этому показателю страна является третьей в мире. "Мы продолжаем работать с международными организациями, чтобы облегчить страдания беженцев", - отметил он. Наследник престола также призвал другие страны ответственно подойти к этой проблеме и объединить усилия с целью ее решения.