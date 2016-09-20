Судья в Бразилии предъявил обвинения подозреваемым в подготовке теракта на ОИ-2016

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральный судья Маркос Жозегрей да Силва удовлетворил запрос прокуратуры Бразилии, которая ранее потребовала предъявить обвинения восьми подозреваемым в подготовке теракта во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.
"Все обвиняемые занимались поощрением деятельности террористической организации, называющей себя "Исламское государство". Они публиковали в интернете видео и фото расправ, которые совершали представители этой группировки, давали советы о том, как присягнуть на верность ее лидеру, и даже обсуждали, против каких мишеней они могли организовать теракты в Бразилии", - говорится в решении суда. Обвинения были выдвинуты по статьям "продвижения идей терроризма" и "организация преступной группировки".
21 июля Федеральная полиция Бразилии арестовала группу лиц, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и подготовке терактов во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В 10 штатах страны была проведена масштабная антитеррористическая спецоперация, получившая название "Хэштег". Как отметили представители следственных органов, члены группы вели переговоры через интернет, обсуждали способы изготовления бомбы и собирались приобрести оружие. Позднее появилась информация о том, что они также планировали использовать химические вещества, чтобы отравить резервуары с водопроводной водой в Рио-де-Жанейро.
Правоохранительные органы в течение нескольких недель следили за подозреваемыми, которые присягнули на верность ИГ и выступали в поддержку группировки в социальных сетях. Информацию об этой группе лиц власти южноамериканской страны получили от ФБР США. Все задержанные были помещены в тюрьму максимально строгого режима в штате Мату-Гросу-ду- Сул.
XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.