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Клинтон против ратификации пакта о Транстихоокеанском партнерстве

Международная панорама
20 сентября, 5:51 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Президент США Барак Обама надеется до конца срока своих полномочий добиться ратификации соглашения о ТТП
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ТОКИО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон высказала возражения против ратификации в США соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП) - зоны свободной торговли с участием 12 стран региона. Она заявила об этом на встрече в Нью-Йорке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как сообщает телеканал NHK, глава японского правительства в ходе беседы выступил за скорейшее введение в действие соглашения о ТТП, утверждая, что это существенно углубит и активизирует экономические связи в Тихоокеанском регионе. Однако Клинтон в ответ повторила, что выступает против ратификации в Конгрессе этого документа, подписанного в феврале нынешнего года. Она отметила, что предусмотренные ТТП меры могут нанести ущерб занятости в США.

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В то же время, как сообщается, Клинтон и Абэ высказались за укрепление военно-политического союза между Вашингтоном и Токио, за усиление координации действий двух стран на мировой арене.

Президент США Барак Обама надеется до конца срока своих полномочий добиться ратификации соглашения о ТТП , которое предусматривает постепенную отмену ограничений на движение товаров, капиталов и технологий в широкой зоне, включающей, в частности, Соединенные Штаты, Японию, Австралию, Вьетнам, Канаду, Мексику. На этот район приходится до 40% мирового ВВП и четверть оборота мировой торговли.

В то же время в США многие политики выступают против такой договоренности, полагая, что она дает односторонние выгоды конкурентам. Помимо Клинтон решительным противником ТТП выступает ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп.

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