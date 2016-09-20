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СМИ: около 30 боевиков ИГ ликвидированы в результате авианалета в Афганистане

Международная панорама
20 сентября, 10:22 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 20, сентября. /ТАСС
Афганские ВВС нанесли несколько ударов по позициям ИГ в уездах Хаска Мина, Кот, а также Ачин
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АБУ-ДАБИ, 20 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 29 боевиков запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ) были уничтожены в результате авианалета в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило во вторник агентство Khaama Press.

По его данным, афганские ВВС нанесли несколько ударов по позициям ИГ в уездах Хаска Мина, Кот, а также Ачин. Местные жители и сотрудники сил безопасности в ходе операции не пострадали.

Военная кампания против ИГ началась в провинции Нангархар около двух месяцев назад. ВС США также проводят антитеррористические операции в этом регионе.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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