СМИ: около 30 боевиков ИГ ликвидированы в результате авианалета в Афганистане

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АБУ-ДАБИ, 20 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 29 боевиков запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ) были уничтожены в результате авианалета в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило во вторник агентство Khaama Press.
По его данным, афганские ВВС нанесли несколько ударов по позициям ИГ в уездах Хаска Мина, Кот, а также Ачин. Местные жители и сотрудники сил безопасности в ходе операции не пострадали.
Военная кампания против ИГ началась в провинции Нангархар около двух месяцев назад. ВС США также проводят антитеррористические операции в этом регионе.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).