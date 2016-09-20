КНДР объявила об успешном испытании нового двигателя для ракеты-носителя

ПХЕНЬЯН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР объявила во вторник об успешно проведенном тесте нового двигателя для ракеты-носителя национальной разработки. Как сообщило агентство ЦТАК, лидер страны Ким Чен Ын посетил Космический центр Сохэ на территории северо-западной провинции Пхёнан-Пукто и "лично руководил испытанием двигателя, предназначенного для вывода геостационарного спутника на орбиту".

Глава государства потребовал от специалистов в сжатые сроки осуществить его запуск, поскольку, по его словам, в ближайшие два года республике "необходимо обзавестись собственными геостационарными спутниками".

Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета КНДР похвалил ученых и технологов, сумевших добиться столь существенного прогресса, "несмотря на сложное экономическое положение в стране".

По словам Ким Чен Ына, космическая индустрия - "важный показатель государственной мощи". Он распорядился активизировать деятельность по изучению околоземного пространства в рамках национальной пятилетней космической программы.

Технические системы работали стабильно

Как проинформировали местные СМИ, испытание продолжалось 200 секунд, и все технические системы двигателя мощностью в 80 тс (тонна-сила), включая камеру сгорания, работали стабильно. Подтверждена надежность функционирования клапанов, системы управления, структурно-функциональной схемы.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель Государственного комитета КНДР по космическим исследованиям Ким Чен О заявил, что страна "будет активизировать космическую программу и запускать спутники наблюдения за Землей различного назначения в интересах укрепления обороноспособности и экономического развития страны". Район и время выхода на орбиту очередного космического аппарата определяет руководство ТПК. Собеседник отметил, что республика будет "строго выполнять все международные правовые нормы в области мирного освоения околоземного пространства", напомнив, что страна присоединилась к Соглашению о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство, Договору о космосе, Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство. Пхеньян также подписал Конвенцию о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами.

Ким Чен О назвал клеветническими утверждения Соединенных Штатов и их союзников о том, что КНДР осуществляет запуски спутников "с целью испытания компонентов военных баллистических ракет". На его взгляд, такие домыслы еще раз подтверждают "нежелание Вашингтона пересмотреть враждебную политику в отношении Пхеньяна". "Освоение околоземного пространства - законное право всех суверенных государств", - подчеркнул собеседник.

Симпозиум по космической тематике

В июне этого года в стране была создана Национальная ассоциация по изучению космического пространства. В состав этой неправительственной организации вошли ученые, преподаватели университетов, сотрудники научно-исследовательских центров, специалисты по космическим технологиям.

Как рассказал журналистам председатель ассоциации Ли Вон Чхоль, также занимающий пост вице-президента Технологического университета имени Ким Чака, по инициативе организации в ноябре этого года в Пхеньяне состоится симпозиум на тему "Создание цивилизованной социалистической державы: космическая наука и технология в КНДР". На форуме будут обсуждаться такие проблемы, как использование искусственных спутников Земли для проведения научных исследований, мониторинга земельных и лесных ресурсов, оценки различных факторов сбора урожая, предупреждения стихийных бедствий.

Запуск "Сияющей звезды-4"

В ночь с 6 на 7 февраля КНДР запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли "Кванмёнсон-4" ("Сияющая звезда-4"). Как отмечают в Пхеньяне, аппарат будет анализировать погодные условия, вести разведку полезных ископаемых, пересылать на Землю данные о состоянии лесов, рек и озер, сельскохозяйственных угодий. Решение о выведении на орбиту еще одного аппарата вызвало критику со стороны международного сообщества, так как подобные испытания противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН. Однако северокорейская сторона не признает эти документы, запрещающие республике проводить испытания ракет большой дальности, поскольку в данном случае речь идет "о суверенном праве на использование космического пространства в мирных целях".

Достижения в космической области

Достижения КНДР в космической области демонстрируются на выставке Трех революций в Пхеньяне, где в одном из залов павильона, построенного в виде Сатурна, представлены макеты искусственных спутников Земли, изготовленных в республике.

31 августа 1998 года с космодрома на восточном побережье страны ракета "Пэктусан-1" вывела на околоземную орбиту ИСЗ "Кванмёнсон-1", который, по данным местных СМИ, находился там около двух лет.

5 апреля 2009 года оттуда же с помощью ракеты-носителя "Ынха-2" ("Млечный путь") был осуществлен запуск экспериментального искусственного спутника связи "Кванмёнсон-2", объявленный успешным.

В ООН также официально зарегистрирован "Кванмёсон-3", выведенный на орбиту в декабре 2012 года. Этому аппарату присвоен номер ST/SG/SER.E/662 в соответствии с действующей Конвенцией о регистрации объектов, выведенных в космическое пространство. Соответствующий сертификат размещен на сайте и в архиве международной организации.