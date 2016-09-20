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WP: Трамп потратил $258 тыс. из благотворительного фонда в интересах своего бизнеса

Международная панорама
20 сентября, 21:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, сентября. /ТАСС
Газета проанализировала юридические документы и налоговую отчетность магната и выяснила, что он использовал средства фонда для того, чтобы избавить принадлежащие ему компании от оплаты штрафов
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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Газета The Washington Post обвинила кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в том, что он использовал более четверти миллиона долларов из средств основанного им благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation  в интересах своего бизнеса. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием и основанной на данных проведенного им журналистского расследования.

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WP проанализировала недавно опубликованные юридические документы и налоговую отчетность Трампа и выяснила, что политик использовал средства фонда для того, чтобы избавить принадлежащие ему компании от оплаты штрафов на сотни тысяч долларов.

В 2007 году принадлежащая Трампу гостиница во Флориде должна была выплатить штраф в размере $120 тыс. Власти согласились простить бизнесмену долг, если он пожертвует $100 тыс. на нужды ветеранов. Трамп использовал для этого деньги фонда.

В другом случае гольф-клуб в Нью-Йорке, принадлежащий Трампу, договорился с судом об урегулировании иска, если политик пожертвует деньги на благотворительность. Трамп потратил $158 тыс. из средств фонда. Если налоговое управление США признает, что Трамп нарушил закон, он должен будет выплатить штраф или возместить фонду все деньги, которые он потратил в своих целях, отмечает газета.

Деятельность фонда Трампа попала под пристальное внимание СМИ в последние месяцы. В частности, газета WP обвинила республиканского кандидата в президенты в том, что он с 2008 года не пожертвовал ни цента в основанный им фонд, а также якобы ненадлежащим образом распоряжался средствами, которые должны были пойти на благотворительность. Трампа обвиняли в том, что в 2013 году он через фонд совершил незаконную денежную выплату прокурору штата Флорида Пэм Бонди, которая намеревалась открыть дело против организации под названием "Университет Трампа", которую многие считают мошеннической.

В свою очередь представители предвыборной кампании Трампа обвиняют его соперницу в злоупотреблениях, якобы связанных с деятельностью благотворительного фонда, основанного ее мужем, бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Политические оппоненты заподозрили экс- госсекретаря в том, что она оказывала услуги некоторым лицам и целым государствам в обмен на перечисление средств на счета фонда.

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