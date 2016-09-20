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Пан Ги Мун предложил Обаме сыграть в гольф после своего ухода с поста

Международная панорама
20 сентября, 21:10 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Генсек ООН попросил американского лидера не вызывать его на дуэль по баскетболу
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ООН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вызвал президента США Барака Обаму на поединок в гольф после того, как оба они покинут свои посты в январе.

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При этом он попросил американского лидера не вызывать его на дуэль по баскетболу.

Пан Ги Мун отметил, что покинет свой кабинет на 38-м этаже штаб-квартиры ООН под Новый год, а Обама - спустя 20 дней. "Господин президент, нам нужно подумать, что мы будем делать после ухода. Я вызываю вас на поединок в гольф, но пожалуйста, не предлагайте мне играть с вами в баскетбол", - сказал генсек на обеде для мировых лидеров в Нью-Йорке.

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Пан Ги Мун Обама, Барак
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