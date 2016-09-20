Аргентина надеется на помощь других стран в расследовании терактов 1992 и 1994 годов

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Аргентины надеются, что мировое сообщество сможет предоставить дополнительную помощь в расследовании терактов против еврейского культурного центра и посольства Израиля в Буэнос-Айресе, в результате которых погибли более 100 человек. Об этом заявил президент южноамериканской республики Маурисио Макри, выступая в ходе общеполитической дискуссии 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В 1992 и 1994 годах Аргентина стала жертвой международного терроризма, пережив две атаки. Мы ожидаем большего международного сотрудничества, чтобы раскрыть их и наказать виновных", - сказал он.

Аргентинские следователи считают, что к взрыву у еврейского культурного центра в 1994 году, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики. Власти Ирана неоднократно отвергали данные обвинения. К настоящему моменту в деле о теракте так и не появилось ни одного задержанного или подсудимого. Несколько иранцев, в том числе бывший министр информации Али Фаллахиан, находятся в международном розыске по линии Интерпола.

В ходе своего выступления Макри также призвал Великобританию к диалогу, чтобы "дружественным образом решить спор о суверенитете над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами, который ведется уже почти 200 лет".