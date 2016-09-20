Аргентина надеется на помощь других стран в расследовании терактов 1992 и 1994 годов

В Казани объявлены имена 40 ученых-победителей конкурса мегагрантовНаука 20 сентября, 23:01
Барак Обама выступил с последней речью на сессии Генассамблеи ООНМеждународная панорама 20 сентября, 22:40
Знарок: звенья сборной РФ в матче с финнами могут быть такими же, как и в предыдущей игреСпорт 20 сентября, 21:19
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятсяКультура 20 сентября, 20:37
"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар"Культура 20 сентября, 19:15
"Барыс" прервал 10-матчевую победную серию ЦСКА в чемпионате КХЛСпорт 20 сентября, 18:53
Чуркин: соглашения по Сирии не могут выполняться, так как США отказываются их публиковатьПолитика 20 сентября, 18:45
Apple хочет запатентовать бумажный пакетЭкономика и бизнес 20 сентября, 18:20
РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть в сборной до мая 2017 годаСпорт 20 сентября, 18:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Аргентины надеются, что мировое сообщество сможет предоставить дополнительную помощь в расследовании терактов против еврейского культурного центра и посольства Израиля в Буэнос-Айресе, в результате которых погибли более 100 человек. Об этом заявил президент южноамериканской республики Маурисио Макри, выступая в ходе общеполитической дискуссии 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"В 1992 и 1994 годах Аргентина стала жертвой международного терроризма, пережив две атаки. Мы ожидаем большего международного сотрудничества, чтобы раскрыть их и наказать виновных", - сказал он.
Аргентинские следователи считают, что к взрыву у еврейского культурного центра в 1994 году, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики. Власти Ирана неоднократно отвергали данные обвинения. К настоящему моменту в деле о теракте так и не появилось ни одного задержанного или подсудимого. Несколько иранцев, в том числе бывший министр информации Али Фаллахиан, находятся в международном розыске по линии Интерпола.
В ходе своего выступления Макри также призвал Великобританию к диалогу, чтобы "дружественным образом решить спор о суверенитете над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами, который ведется уже почти 200 лет".