Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аргентина надеется на помощь других стран в расследовании терактов 1992 и 1994 годов

Международная панорама
20 сентября, 22:56 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС
Аргентинские следователи считают, что к взрыву у еврейского культурного центра в 1994 году, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики
Материал из 1 страницы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Аргентины надеются, что мировое сообщество сможет предоставить дополнительную помощь в расследовании терактов против еврейского культурного центра и посольства Израиля в Буэнос-Айресе, в результате которых погибли более 100 человек. Об этом заявил президент южноамериканской республики Маурисио Макри, выступая в ходе общеполитической дискуссии 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В 1992 и 1994 годах Аргентина стала жертвой международного терроризма, пережив две атаки. Мы ожидаем большего международного сотрудничества, чтобы раскрыть их и наказать виновных", - сказал он.

Аргентинские следователи считают, что к взрыву у еврейского культурного центра в 1994 году, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики. Власти Ирана неоднократно отвергали данные обвинения. К настоящему моменту в деле о теракте так и не появилось ни одного задержанного или подсудимого. Несколько иранцев, в том числе бывший министр информации Али Фаллахиан, находятся в международном розыске по линии Интерпола.

В ходе своего выступления Макри также призвал Великобританию к диалогу, чтобы "дружественным образом решить спор о суверенитете над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами, который ведется уже почти 200 лет".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Макри, Маурисио
Страны
Аргентина
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Барак Обама выступил с последней речью на сессии Генассамблеи ООН
2
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
3
Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом
4
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
5
В Москве начали включать отопление
6
Компания SanDisk создала первую в мире SD карту емкостью один терабайт
7
Глава WADA: МОК не намерен ослаблять позиции агентства
Темы дня
Реклама