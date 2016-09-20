В приюте для беженцев в Кельне зажержали предполагаемого исламиста

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БЕРЛИН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бойцы отряда специального назначения полиции ФРГ (SEK) задержали в одном из приютов для беженцев в Кельне предполагаемого исламиста. Об этом сообщила на своем сайте газета Die Welt.
По ее данным, речь идет о 16-летнем сирийце, который в течение короткого промежутка времени радикализировался. Как отметили в полиции, изучение полученных данных говорит о том, что от него может исходить серьезная опасность. Во время операции по задержанию пострадали три беженца, которые в суматохе попытались в спешке покинуть здание.
Свидетель рассказал стражам порядка, что слышал, как юноша восхвалял террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Молодой человек и его семья (родители и сестра) находятся в Германии около восьми месяцев.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.