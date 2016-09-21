Белый дом не против встреч кандидатов на пост президента США с иностранными лидерами

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Администрация США считает "полезными" встречи кандидатов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа с зарубежными лидерами, прибывшими для участия в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

СПЕЦПРОЕКТ Факты и легенды об ООН История ООН, рассказанная дипломатами, – в спецпроекте ТАСС

Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель помощника президента по национальной безопасности Бен Родс в ответ на просьбу прокомментировать, в частности, встречу кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Как напомнил представитель Белого дома, Барак Обама в ходе своей предвыборной кампании также встречался с иностранными лидерами, в частности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Такие встречи стали традиционными, они полезны и дают кандидатам на пост президента возможность ознакомиться с международными проблемами", - добавил Бен Родс, подчеркнув при этом, что кандидаты на пост президента "не проводят внешнюю политику США".

Избирательный штаб Трампа сообщил, что на встрече с президентом Египта "обсуждались стратегические двусторонние отношения между США и Египтом с упором на политическое, военное и экономическое сотрудничество между двумя странами".