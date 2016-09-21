Премьер Австралии сообщил о будущем увеличении примерно на треть ежегодной квоты беженцев

СИДНЕЙ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралия начиная с 2018-2019 финансового года увеличит ежегодную квоту на постоянное размещение у себя беженцев с 13750 до 18750 человек. Об этом сообщил премьер-министр страны Малколм Тернбулл, беседуя в Нью-Йорке с австралийскими журналистами.

"Помимо этого, мы продолжаем реализацию программы размещения (на разовой основе) 12 тысяч беженцев из Сирии и Ирака", - напомнил премьер, отметив, что Австралия "уже многие годы проводит успешную политику принятия беженцев из наиболее проблемных регионов мира и их интеграции в свое общество".

Как в среду сообщила телекомпания "Эй-би-си", Тернбулл также объявил о планах в течение ближайших трех лет выделить дополнительно $130 млн на оказание гуманитарной помощи беженцам, находящимся в Иордании, Ливане и Пакистане (ранее правительство обязалось выделить $220 млн для помощи людям, бежавшим из Сирии). Помимо этого, Австралия примет участие в проводимой под эгидой США международной программе перемещения беженцев из Центральной Америки (из лагерей в Коста-Рике), сообщил премьер-министр, не уточнив, какое число беженцев из этого региона будет готова принять его страна.