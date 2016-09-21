Япония рассчитывает, что РФ и Китай поспособствуют принятию резолюции СБ ООН по КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Япония будет сотрудничать с Россией и Китаем в вопросе принятия новой резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР.

Об этом журналистам заявил в Нью-Йорке глава МИД Японии Фумио Кисида по итогам встречи министров иностранных дел Группы семи (G7).

"Сотрудничество (по этому вопросу) с Китаем и Россией - важно", - подчеркнул Кисида. Он также отметил, что главы МИД G7 договорились о необходимости усиления санкций против КНДР.

9 сентября КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До этого Пхеньян провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

Совет Безопасности ООН 9 сентября провел экстренную встречу, по итогам которой его члены объявили о том, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание.