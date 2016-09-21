Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент Южной Кореи: продолжение ядерных разработок приведет КНДР к краху

Международная панорама
21 сентября, 7:42 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
"Власти Севера должны осознать невозможность выживания страны в случае продолжения разработок ядерного оружия", - отмечается в резолюции Национального собрания страны
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Национальное собрание (парламент) Республики Корея приняло резолюцию с осуждением проведенного Пхеньяном пятого ядерного испытания. Как сообщается на веб-сайте законодательного органа, документ поддержали 200 депутатов из 203 присутствовавших на заседании, трое воздержались.

Читайте также новости по теме:
Ядерные испытания в КНДР
© EPA/RODONG SINMUN SOUTH KOREA OUT
В КНДР проходят митинги в поддержку проведенного в стране ядерного теста
В столице КНДР прошел многотысячный митинг в поддержку ядерного испытания
Эксперт в США: КНДР может создать межконтинентальную ядерную ракету через 5-10 лет

"Северокорейские провокации приведут только к усилению давления со стороны мирового сообщества и к международной изоляции Пхеньяна, - отмечается в резолюции. - Власти Севера должны осознать невозможность выживания страны в случае продолжения разработок ядерного оружия". Депутаты призвали КНДР "немедленно предпринять шаги по свертыванию ядерной программы и всех связанных с ней планов".

В резолюции также отмечается, что правительство Республики Корея должно создать "эффективную систему противодействия северокорейской ракетно-ядерной угрозе". Законодатели также обратили внимание на необходимость предпринимать более активные внешнеполитические усилия, направленные на денуклеаризацию КНДР и возобновление диалога по этой проблеме.

Пхеньян 9 сентября осуществил пятый по счету подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. КНДР ранее провела четыре атомных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ядерные испытания в КНДР
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
2
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
3
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
4
СМИ: Анджелина Джоли назвала Брэда Питта опасным для их детей
5
СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа
6
В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате пенсионерам
7
В Москве начали включать отопление
Темы дня
Реклама