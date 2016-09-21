Парламент Южной Кореи: продолжение ядерных разработок приведет КНДР к краху

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СЕУЛ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Национальное собрание (парламент) Республики Корея приняло резолюцию с осуждением проведенного Пхеньяном пятого ядерного испытания. Как сообщается на веб-сайте законодательного органа, документ поддержали 200 депутатов из 203 присутствовавших на заседании, трое воздержались.
"Северокорейские провокации приведут только к усилению давления со стороны мирового сообщества и к международной изоляции Пхеньяна, - отмечается в резолюции. - Власти Севера должны осознать невозможность выживания страны в случае продолжения разработок ядерного оружия". Депутаты призвали КНДР "немедленно предпринять шаги по свертыванию ядерной программы и всех связанных с ней планов".
В резолюции также отмечается, что правительство Республики Корея должно создать "эффективную систему противодействия северокорейской ракетно-ядерной угрозе". Законодатели также обратили внимание на необходимость предпринимать более активные внешнеполитические усилия, направленные на денуклеаризацию КНДР и возобновление диалога по этой проблеме.
Пхеньян 9 сентября осуществил пятый по счету подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. КНДР ранее провела четыре атомных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.