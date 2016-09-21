Трамп потратил почти $260 тысяч из своего фонда на урегулирование судебных исков

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп потратил $258 тыс. из средств своего благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation для урегулирования поданных против него судебных исков. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The Washington Post.

По ее сведениям, один из таких исков был подан в 2007 году. Власти хотели оштрафовать Трампа за нарушения при строительстве одного из его отелей во Флориде. Для урегулирования претензий миллиардер выплатил около $100 тыс. из средств фонда в адрес одной из организаций, занимающейся поддержкой ветеранов, пишет газета. Также Трамп выплатил еще почти $160 тыс. для урегулирования судебного дела, связанного с одной из принадлежащих ему площадок для игры в гольф.

Как пишет The Washington Post, Трамп таким образом мог нарушить американские законы, запрещающие руководителям благотворительных организаций использовать средства из получаемых пожертвований для собственной выгоды.

Деятельность Фонда Трампа попала под пристальное внимание СМИ в последние месяцы. The Washington Post, проведя собственное расследование, выяснила, что миллиардер с 2008 года не пожертвовал ни цента в основанный им фонд. Кроме того, издание утверждало, что Трамп ненадлежащим образом распоряжался средствами, которые должны были пойти на благотворительность. В частности, он якобы потратил $20 тыс. таких средств на покупку своего портрета.

Трампа также обвиняли в том, что в 2013 году он через Фонд совершил незаконную денежную выплату прокурору штата Флорида Пэм Бонди, которая намеревалась открыть дело против организации под названием "Университет Трампа", которую многие считают мошеннической. Противники миллиардера сочли данную выплату взяткой в обмен на отказ от инициирования расследования, но Трамп и Бонди отрицали связь, назвав это добровольным пожертвованием на политические нужды. Бонди в то время как раз переизбиралась на должность прокурора штата, которая является выборной.

В связи со вскрывшимися обстоятельствами прокуратура штата Нью-Йорк инициировала расследование в отношении деятельности Donald J. Trump Foundation. В штабе Трампа назвали проверку политически мотивированной.

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