Не менее трех полицейских погибли при нападении талибов в Афганистане

Инженеру-конструктору "Швабе" вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"Новости партнеров 21 сентября, 11:54
УГМК соберет ведущих экспертов на Международную научно-практическую конференциюНовости партнеров 21 сентября, 11:50
Велопарад в поддержку Всемирного дня без автомобиля пройдет в МосквеМосква 21 сентября, 11:39
Оппозиция: бюджет Украины на 2017 год не обоснован экономическиМеждународная панорама 21 сентября, 11:37
ВЦИОМ рассказал о страхах россиянОбщество 21 сентября, 11:26
Новый российский вертолет - постановщик помех "Рычаг- АВМ" вышел на госиспытанияАрмия и ОПК 21 сентября, 11:23
Более 90% рейсов коммерческие перевозчики Москвы выполняют точно по расписаниюМосква 21 сентября, 11:22
Волосожар и Траньков станут родителямиСпорт 21 сентября, 11:22
Вспомнить все: новые исследования болезни АльцгеймераНаука 21 сентября, 11:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АБУ-ДАБИ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере трое полицейских погибли, еще девять получили ранения в результате атаки боевиков движения "Талибан" на юге Афганистана. Об этом сообщило агентство "Пажвок".
По имеющейся информации, террористы совершили нападение сразу на несколько КПП в провинции Кандагар близ границы с Пакистаном.
Согласно данным официальных представителей ООН в Афганистане, в первой половине 2016 года около 1,6 тысячи мирных жителей погибли, более 3,5 тысячи были ранены в результате организованных талибами терактов и вследствие вооруженных столкновений.