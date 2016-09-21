Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Не менее трех полицейских погибли при нападении талибов в Афганистане

Международная панорама
21 сентября, 11:04 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 21, сентября. /ТАСС
В результате атаки боевиков движения "Талибан" еще девять правоохранителей получили ранения
Материал из 1 страницы

АБУ-ДАБИ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере трое полицейских погибли, еще девять получили ранения в результате атаки боевиков движения "Талибан" на юге Афганистана. Об этом сообщило агентство "Пажвок".

По имеющейся информации, террористы совершили нападение сразу на несколько КПП в провинции Кандагар близ границы с Пакистаном.

Согласно данным официальных представителей ООН в Афганистане, в первой половине 2016 года около 1,6 тысячи мирных жителей погибли, более 3,5 тысячи были ранены в результате организованных талибами терактов и вследствие вооруженных столкновений.

О группировке "Талибан"
"Талибан" - радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Его деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного Суда от 14 февраля 2003 года на основании представления Генпрокуратуры на основании материалов ФСБ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Афганистан
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Волосожар и Траньков станут родителями
5
Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения
6
Борис Джонсон: говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано
7
Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции Нурбагандову
Темы дня
Реклама