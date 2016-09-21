Не менее трех полицейских погибли при нападении талибов в Афганистане

АБУ-ДАБИ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере трое полицейских погибли, еще девять получили ранения в результате атаки боевиков движения "Талибан" на юге Афганистана. Об этом сообщило агентство "Пажвок".

По имеющейся информации, террористы совершили нападение сразу на несколько КПП в провинции Кандагар близ границы с Пакистаном.

Согласно данным официальных представителей ООН в Афганистане, в первой половине 2016 года около 1,6 тысячи мирных жителей погибли, более 3,5 тысячи были ранены в результате организованных талибами терактов и вследствие вооруженных столкновений.

О группировке "Талибан" "Талибан" - радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Его деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного Суда от 14 февраля 2003 года на основании представления Генпрокуратуры на основании материалов ФСБ