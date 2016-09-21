СМИ: в Турции совершено вооруженное нападение на посольство Израиля

АНКАРА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Двое неизвестных попытались прорваться в посольство Израиля в турецкой столице, один из них нейтрализован. Об этом сообщил телеканал NTV.

По имеющейся информации, два человека подошли к посольству с целью выразить протест. Когда охрана диппредставительства приказала им отойти от здания, послышались выстрелы. Один из нападавших был застрелен, второй получил ранения при попытке прорваться не территорию дипмиссии. Сотрудники посольства находятся в укрытии.

Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", среди сотрудников израильского посольства пострадавших нет.