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СМИ: в Турции совершено вооруженное нападение на посольство Израиля

Международная панорама
21 сентября, 12:46 дата обновления: 21 сентября, 13:13 UTC+3
Один из нападавших был убит
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Двое неизвестных попытались прорваться в посольство Израиля в турецкой столице, один из них нейтрализован. Об этом сообщил телеканал NTV.

По имеющейся информации, два человека подошли к посольству с целью выразить протест. Когда охрана диппредставительства приказала им отойти от здания, послышались выстрелы. Один из нападавших был застрелен, второй получил ранения при попытке прорваться не территорию дипмиссии. Сотрудники посольства находятся в укрытии.

Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", среди сотрудников израильского посольства пострадавших нет.

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