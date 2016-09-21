Армия Нигерии сообщила об освобождении города, находившегося под контролем "Боко харам"

РАБАТ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Правительственная армия Нигерии объявила в среду, что после долгих и ожесточенных боев ей удалось освободить город Малам Фатори, который находился под контролем радикальной группировки "Боко харам". Об этом сообщает Agence France-Presse.

Малам Фатори расположен на берегу озера Чад, в зоне, где часто проводят диверсии и атаки на населенные пункты отряды экстремистов.

По словам официального представителя ВС Нигерии Сани Усмана, взятие Малам Фатори проводилось при поддержке контингента Смешанных многонациональных сил (СМС) африканских стран, созданных для нейтрализации террористических угроз в регионе озера Чад.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).