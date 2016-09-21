СМИ: власти Греции отказали в предоставлении убежища турецким путчистам

АНКАРА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Суд Греции отказал туркам, бежавшим в эту страну после попытки путча, в предоставлении убежища. Об этом сообщила газета Daily Sabah.

По ее данным, власти отказали в предоставлении убежища трем из восьми турецких военных, которые после попытки госпереворота 15 июля на военном вертолете незаконно пересекли границу и приземлились в городе Александруполис.

Эти лица были осуждены на два месяца каждый за "незаконное проникновение в страну", но суд изменил приговор на условный с отсрочкой на три года. Власти также постановили держать под стражей турок, пока не будет завершено рассмотрение их запросов о предоставлении убежища.

По данным телеканала NTV, бежавшие военные на допросе в греческой полиции отрицали свою причастность к путчу и заявляли, что доставляли на вертолете раненого.