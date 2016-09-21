НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура предлагает перейти к прямым переговорам между сторонами сирийского конфликта со следующего раунда. Об этом он заявил, выступая на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку.

"Как только переговоры возобновятся, я намерен внести предложение всем сторонами в качестве отправной точки для переговоров - как можно раньше прийти к прямым переговорам, - сказал де Мистура. - Нельзя больше довольствоваться непрямыми переговорами".

Де Мистура отметил, что участники межсирийских переговоров смогли найти ряд точек соприкосновения во время предыдущих раундов.

"Точки соприкосновения в рамках межсирийских переговоров уже возникли, в том числе по поводу плюралистического государства, политического перехода", - сказал он.

Возобновление межсирийских переговоров возможно, если удастся восстановить соглашение между Россией и США по Сирии от 9 сентября, уверен де Мистура.

"Это соглашение дало нам реальную надежду. Исходя из этого соглашения, мы будем работать еще более тщательно, чтобы возобновить переговоры", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что сирийская оппозиция должна понимать, что переходный период касается не только президента САР.

"Оппозиция должна понимать, что переходный период касается не одного человека или только должности президента, - отметил он. - Речь идет о передаче полномочий не от одной политической группы к другой. Речь идет о том, что в дальнейшем в Сирии власть должна осуществляться иначе, и это будет определено в рамках внутрисирийских переговоров".