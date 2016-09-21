Режиссер и актеры "Мстителей" сняли ролик против Дональда Трампа

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Американский режиссер Джосс Уидон, снявший фильмы "Мстители" и "Мстители: Эра Альтрона", запустил кампанию в поддержку кандидатуры Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.
Уидон снял видеоролик с несколькими известными голливудскими актерами, сообщает издание The Hollywood Reporter.
В ролике, получившем название "Спаси положение" (Save the Day), задействованы сыгравшие центральные роли в "Мстителях" Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало, а также Джеймс Франко, Джулианна Мур, Стэнли Туччи, Дон Чидл, Нил Патрик Харрис, Мартин Шин и другие.
Актеры сказали, что не стали бы собираться просто так. Они отметили, что вскоре в жизни американцев произойдет важное событие и что все должны проголосовать, поскольку важен голос каждого избирателя. Выборы президента актеры называют "переломным моментом для страны, для мира". По их словам, "все мы можем спасти положение - ради наших детей, ради нашего общества, ради Америки". Симпатии кинозвезд на стороне Хиллари Клинтон, а не Дональда Трампа, хотя фамилии кандидатов в президенты напрямую не упоминаются.
В частности, актеры предлагают подумать над тем, хотят ли жители США "доверить ядерное оружие человеку, который постоянно говорит "стрелять, стрелять", и тут же дают понять, что такого человека необходимо уволить. При этом обыгрываются значения слов "fire" и "fired". Они сравнивают Трампа с экологическим кризисом, болезнью, а Дон Чидл говорит о "грубом трусе-расисте, который может необратимо повредить ткань американского общества". Герои ролика утверждают, что "кошмар можно остановить, пока он не начался".
Сам Уидон пожертвовал в поддержку Клинтон $1 млн и собирается сделать к выборам от 15 до 25 роликов с участием знаменитостей.