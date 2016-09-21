Правительство Индии одобрило покупку у Франции 36 истребителей Rafale

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Индии одобрило заключение контракта на покупку у Франции 36 истребителей Rafale производства компании Dassault Aviation. Об этом сообщило агентство AFP, которое ссылается на источник, близкий к министерству обороны Индии.

По информации агентства, соглашение будет подписано министрами обороны Франции и Индии 23 сентября в Нью-Дели. Источник не назвал сумму сделки, но, исходя из сведений о предполагаемой цене, которая обсуждалась на переговорах, стоимость контракта может составить €7,87 млрд ($8,77 млрд).

В январе 2012 года самолет Rafale был объявлен победителем международного тендера на поставку истребителей. Однако Индия и Франция до сих пор не могли договориться о цене в рамках контракта на поставку индийским ВВС 36 самолетов. Как сообщила в первой половине сентября газета The Economic Times, переговоры о поставке 36 французских истребителей Rafale ВВС Индии завершены, при этом компания Dassault Aviation согласилась снизить цену с €10 до 7,25 млрд и инвестировать 50% этой суммы в развитие индийской оборонной промышленности.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale совершил первый полет в 1986 году. На вооружение ВС Франции первые машины начали поступать в 2002 году. Всего французское правительство заказало для армии 180 таких самолетов.

Первые боевые задания истребители Rafale выполняли в 2007 году во время операции международной коалиции в Афганистане. Они также были задействованы в Ливии и Мали, в настоящее время участвуют в нанесении ударов по позициям "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Ираке.

Ранее от закупки этих самолетов после долгих переговоров отказались Бразилия и ОАЭ, что заставило Париж поставить вопрос о возможном сворачивании программы производства истребителей. Первый - и единственный на данный момент - контракт на поставку боевых машин Франция заключила в феврале прошлого года с Египтом. По договору египетские ВВС получат 24 самолета.