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СМИ: более 100 человек погибли в результате столкновений в ДРК

Международная панорама
21 сентября, 23:32 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 21, сентября. /ТАСС
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что за два дня столкновений демонстрантов с силами безопасности погибли не менее 43 человек
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ПРЕТОРИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 100 человек погибли за два дня столкновений демонстрантов с силами безопасности в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщило агентство AFP.

"Количество убитых за последние два дня составляет более 100 человек", - цитирует агентство представителя партии "Союз за демократию и социальный прогресс".

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что за два дня столкновений демонстрантов с силами безопасности погибли не менее 43 человек.

Беспорядки начались в столице Киншасе в понедельник после того, как центральная избирательная комиссия объявила о намерении отложить намеченные на ноябрь президентские выборы. Оппозиция посчитала это маневром с целью оставить президента Жозефа Кабилу у власти, поскольку конституция запрещает ему баллотироваться на третий срок. Манифестанты требовали отставки Кабилы и бросали камни в полицию, которая отвечала гранатами со слезоточивым газом. На улицах жгли автомобильные покрышки и уничтожили огромный портрет президента.

Группа оппозиционных партий призвала провести президентские выборы до истечения срока полномочий Кабилы 20 декабря этого года.

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