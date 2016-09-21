СМИ: более 100 человек погибли в результате столкновений в ДРК

ПРЕТОРИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 100 человек погибли за два дня столкновений демонстрантов с силами безопасности в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщило агентство AFP.

"Количество убитых за последние два дня составляет более 100 человек", - цитирует агентство представителя партии "Союз за демократию и социальный прогресс".

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что за два дня столкновений демонстрантов с силами безопасности погибли не менее 43 человек.

Беспорядки начались в столице Киншасе в понедельник после того, как центральная избирательная комиссия объявила о намерении отложить намеченные на ноябрь президентские выборы. Оппозиция посчитала это маневром с целью оставить президента Жозефа Кабилу у власти, поскольку конституция запрещает ему баллотироваться на третий срок. Манифестанты требовали отставки Кабилы и бросали камни в полицию, которая отвечала гранатами со слезоточивым газом. На улицах жгли автомобильные покрышки и уничтожили огромный портрет президента.

Группа оппозиционных партий призвала провести президентские выборы до истечения срока полномочий Кабилы 20 декабря этого года.