Лауреатов премии "За целесообразное жизнеобеспечение" назовут в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Имена лауреатов премии "За целесообразное жизнеобеспечение" будут объявлены в четверг в шведской столице. Каждый год она присуждается тем лицам и организациям, которые борются за сохранение и возрождение культурных ценностей, вносят вклад в урегулирование кризисных ситуаций. Эта награда служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся неохваченными престижными премиями Альфреда Нобеля.

На сегодняшний день лауреатами уже стали 162 человека и организации из 67 стран мира. В 1992 году эту премию получила бывший народный депутат СССР, эксперт по проблемам ядерной безопасности Алла Ярошинская, а в 1996 году - Комитет солдатских матерей России.

Денежная составляющая премии - 3 млн крон (€315 тыс.). В этом году в списке номинированных 125 человек и организаций из 50 стран мира.

История создания премии

Награда была учреждена в 1980 году по инициативе Якоба фон Укскюлля, писателя, ученого и известного эксперта в области филателии, с целью поддержать тех, кто предлагает действенные решения актуальных проблем современности.

Название "За целесообразное жизнеобеспечение" заимствовано из буддийской философии, считающей, что каждый человек отвечает за свои действия и должен брать из земных источников не более того, что ему необходимо для жизни.

Премия Укскюлля не имеет определенных категорий. За 34 года своего существования она присуждалась за достижения в различных областях: охране окружающей среды, сохранении культурных ценностей, правах человека, науке, здравоохранении, борьбе с бедностью и голодом, урегулировании кризисных ситуаций. Она финансируется из фонда, для создания которого Якоб фон Укскюлль продал свою богатейшую коллекцию редких марок. Сегодня фонд пополняется за счет добровольных пожертвований от частных лиц и международных организаций.

Решение о награждении принимает авторитетное международное жюри, членами которого являются политики, ученые и общественные деятели со всего мира. Одна из отличительных характеристик премии заключается в том, что победители не могут потратить полученные деньги на собственные нужды, а лишь на проводимую ими общественную работу.

Лауреаты последних лет

В 2014 году почетная премия "За целесообразное жизнеобеспечение" была присуждена бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену за то, что он "с большим мужеством и умением раскрыл государственную слежку в ранее неизвестных размерах, которая имела место вне демократического контроля и в противоречии с основополагающими правами граждан".

В 2015 году почетными лауреатами стали министр иностранных дел Маршалловых островов Тони де Брюм и народ Маршалловых островов. Такое решение было принято жюри "в знак признания за их взгляды и мужество в принятии юридических мер против ядерных держав из-за несоблюдения ими своих обязательств по разоружению в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия".

Представитель коренного народа Канады инуитов Шила Уотт-Клутье получила награду "за работу в течение всей жизни по защите эскимосов Арктики и их права на свой образ жизни и культуру, находящихся под угрозой из-за климатических изменений". Активистке Каше Жаклин Набагесера из Уганды вручили премию "за мужество и стойкость в защите права на свободную от предрассудков и преследований жизнь представителей ЛГБТ-сообществ, несмотря на насилие и угрозы, которым она подвергается". Итальянский хирург Джино Страда, соучредитель НПО "Эмердженси", был удостоен награды "за большой гуманизм и умение в обеспечении выдающейся медицинской и хирургической помощи жертвам конфликтов и несправедливости и бесстрашные выступления против причин войны".