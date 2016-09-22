Пентагон подтвердил вероятность использования химоружия при атаке ИГ на базу в Ираке

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон подтвердил вероятность использования химического оружия при атаке боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на базу в Ираке, где находились американские военнослужащие. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Министерства обороны США.

"20 сентября в полдень по местному времени иракская авиабаза подверглась атаке с закрытых огневых позиций", - отметил собеседник агентства. По его словам, "предварительные тесты" осколков снарядов "дали положительный результат на присутствие в них следов иприта".

В Пентагоне отметили, что используемые боевиками снаряды были выпущены из "неточного" миномета или гранатомета, а само вещество оказалось "низкой степени очистки".

В Минобороны пояснили, что в результате нападения экстремистов не пострадали "ни американские, ни относящиеся к (возглавляемой США международной антитеррористической) коалиции военнослужащие". О возможных пострадавших среди иракцев в пресс-службе не сообщили. "В качестве меры предосторожности членам команды по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов", которая собирала осколки снарядов, "пришлось пройти обычную процедуру дезинфекции". При этом ни один из них "не показал признаков отравления ипритом".

Собеседник агентства подчеркнул, что атака ИГ "никак не повлияла на задачи" ВС США, а уровень безопасности на базе "остался без изменений".

Ранее местные СМИ сообщили о том, что американские военнослужащие на базе в северном Ираке, возможно, подверглись нападению с использованием химического оружия - горчичного газа.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье