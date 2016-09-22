Премьер Грузии: страна стремится в ЕС, но хочет иметь взаимовыгодные отношения с соседями

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ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Грузия стремится вступить в НАТО и Европейский союз, но при этом хочет развивать взаимовыгодные отношения со странами своего региона. Об этом заявил в среду премьер-министр Георгий Квирикашвили, выступая на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он напомнил, что в июле вступило в силу соглашения об ассоциации Грузии с ЕС и теперь страна приводит свое законодательство в соответствие с требованиями Европейского союза. По словам Квирикашвили, Тбилиси также добивается вступления в НАТО и при этом может похвастать "самым глубоким и самым полным партнерством с альянсом по сравнению с любой страной".
"Внешняя политика Грузии нацелена на построение сильных, взаимовыгодных партнерств со странами нашего региона и за его пределами. Путь, выбранный нашим народом, ведет к большей стабильности, безопасности, миру и процветанию нашей страны и региона. Эта работа никогда не прекратится", - утверждал премьер.
Квирикашвили с трибуны Генассамблеи ООН ожидаемо обвинил Россию в якобы "оккупации 20% Грузии", отметив, что это привело к появлению сотен тысяч беженцев и препятствует развитию страны. При этом он дал понять, что Тбилиси по-прежнему считает жителей Абхазии и Южной Осетии своими гражданами. "Поэтому мы сделаем все, чтобы жители оккупированных территорий ощутили всю выгоду от нашей европейской повестки", - сказал премьер.
Квирикашвили считает, что напряженность в отношениях между Тбилиси и Москвой снизилась, однако на этом направлении нужно предпринять больше усилий.
"Мы искали приемлемое решение (вопроса об Абхазии и Южной Осетии - прим. ТАСС) с Российской Федерацией", - заявил Квирикашвили. Он указал, что "был достигнут ощутимый прогресс в том, что касается снижения напряженности". При этом премьер выступил с утверждением, что "не на все шаги Грузии был дан ответ".
Квирикашвили также выступил с осуждением того, что голосование на недавних выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва проходило в том числе и на территории Абхазии и Южной Осетии.