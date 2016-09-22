В Малайзии были арестованы три иностранца и местный житель за причастность к ИГ

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СИНГАПУР, 22 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Малайзии арестовала троих иностранцев, а также одного подданного королевства по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ). Об этом говорится в распространенном заявлении шефа правоохранительных органов страны Халида Абу Бакара.
В частности, как рассказал главный полицейский, "19 августа был задержан 37-летний житель Бангладеш за контрабанду оружия, которое предназначалось для экстремистов". "Он был владельцем ресторана в популярном туристическом районе Куала-Лумпура, при этом мужчина находился в розыске по линии Интерпола", - сообщил Халид Абу Бакар.
Кроме того, в этот же день полиция задержала 38-летнего бизнесмена из Непала, который "подозревается в изготовлении фальшивых проездных документов для боевиков, направлявшихся на Ближний Восток", отметил глава правоохранительных органов. Ранее был также арестован 26-летний гражданин Марокко, который, согласно оперативной информации, "поддерживал связь с Мухаммадом Ванди, занимающим высокие позиции в иерархии ИГ", добавил шеф полиции. При этом, по его словам, "спецслужбы Турции ранее арестовали этого мужчину при попытке въехать в Сирию". Однако после освобождения из-под стражи он сумел проникнуть на территорию Малайзии.
Халид Абу Бакар сообщил, что все арестованные иностранцы были депортированы в свои страны. Одновременно в следственном изоляторе остается задержанный 34-летний гражданин Малайзии, который размещал на своей странице в Facebook пропагандистские материалы экстремистского толка.