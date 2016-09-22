Южная Корея готовит новые санкции в отношении КНДР

СЕУЛ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея сконцентрируется на выработке новых жестких санкций в отношении КНДР. Об этом заявила в Сеуле президент Республики Корея Пак Кын Хе в ходе встречи со своими советниками.

"Северная Корея более не заинтересована в диалоге по денуклеаризации и будет продолжать проведение ядерных испытаний и пуски баллистических ракет, - заметила южнокорейский лидер. - Поэтому наше правительство предпримет все необходимые шаги для введения в ее отношении Советом Безопасности ООН новых жестких санкций, которые вынудят Пхеньян отказаться от ядерной программы". Она пообещала, что подобные действия Сеул будет проводить и в одностороннем порядке.

Пак Кын Хе также считает, что в настоящее время вести диалог с КНДР "не имеет смысла". "В прошлом Север, когда шли (шестисторонние) переговоры (о денуклеаризации), получал от международного сообщества средства, которые пускал на развитие ядерной программы. Пока велся диалог, Пхеньян использовал это время для тайной разработки атомного оружия", - подчеркнула президент.

КНДР 9 сентября осуществила пятый по счету подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. Пхеньян ранее провел четыре атомных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.