Токио призвал Тегеран прекратить военные контакты с КНДР

ТОКИО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Тегеран прекратить военные контакты с КНДР и закупку у нее вооружений. Он заявил об этом на состоявшейся в Нью- Йорке встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает телеканал NHK.

"Мы должны послать ясный сигнал Северной Корее, направленный, в частности, на ликвидацию ее ядерной программы", - цитирует телеканал слова премьера. Президент Ирана, как сообщается, не дал ясного ответа на призыв Японии. Однако он отметил, что "разработка оружия массового уничтожения ни в одном из районов мира не вносит вклада в стабильность".

Японская и западная печать неоднократно утверждала, что Тегеран поддерживает тесные военные контакты с Пхеньяном и якобы получил из КНДР многие важные технологии для разработки собственных баллистических ракет. В Токио подозревают, что такой экспорт служит важным источником валюты для Пхеньяна и используется для развития его собственных ракетно-ядерных программ.

На встрече в Нью-Йорке лидеры Ирана и Японии высказались за активизацию экономических контактов между двумя странами. Президент Роухани, в частности, пригласил премьера Абэ в ближайшее время посетить Тегеран с визитом.