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Токио призвал Тегеран прекратить военные контакты с КНДР

Международная панорама
22 сентября, 7:48 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Японская и западная пресса неоднократно утверждала, что Иран поддерживает тесные военные контакты с КНДР и якобы получил оттуда важные технологии для разработки собственных баллистических ракет
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ТОКИО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Тегеран прекратить военные контакты с КНДР и закупку у нее вооружений. Он заявил об этом на состоявшейся в Нью- Йорке встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает телеканал NHK.

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"Мы должны послать ясный сигнал Северной Корее, направленный, в частности, на ликвидацию ее ядерной программы", - цитирует телеканал слова премьера. Президент Ирана, как сообщается, не дал ясного ответа на призыв Японии. Однако он отметил, что "разработка оружия массового уничтожения ни в одном из районов мира не вносит вклада в стабильность".

Японская и западная печать неоднократно утверждала, что Тегеран поддерживает тесные военные контакты с Пхеньяном и якобы получил из КНДР многие важные технологии для разработки собственных баллистических ракет. В Токио подозревают, что такой экспорт служит важным источником валюты для Пхеньяна и используется для развития его собственных ракетно-ядерных программ.

На встрече в Нью-Йорке лидеры Ирана и Японии высказались за активизацию экономических контактов между двумя странами. Президент Роухани, в частности, пригласил премьера Абэ в ближайшее время посетить Тегеран с визитом.

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Персоны
Абэ, Синдзо Роухани, Хасан
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Ядерные испытания в КНДР
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