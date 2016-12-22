Конституционный суд Южной Кореи провел первые слушания по делу об импичменте президента

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СЕУЛ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Открытые слушания по делу об импичменте президенту страны Пак Кын Хе прошли в четверг в Конституционном суде (КС) Республики Корея.
В первом заседании приняли участие трое судей КС, со стороны Пак Кын Хе - девять адвокатов, со стороны Национального собрания - 16 юристов - представителей Парламентского комитета по утверждению импичмента Конституционным судом, сообщает телеканал YTN.
В ходе слушаний, конечная цель которых - подтвердить или опровергнуть решение парламента об отстранении президента от власти, разбираются спорные моменты и показания свидетелей относительно правомерности импичмента.
Представители Национального собрания призвали Конституционный суд утвердить импичмент, признав тем самым основания для него достаточно серьезными. Они также указали, что представленные Пак Кын Хе в КС объяснения и ее заявление о непричастности к скандалу преследуют единственную цель - затянуть процесс ее окончательного отстранения от власти.
Адвокаты Пак Кын Хе 16 декабря передали в КС документ, в котором она отвергла выдвинутые в ее адрес обвинения в коррупции и других преступлениях, ставшие основой для импичмента. В частности, президент подчеркнула, что ее отстранение от власти незаконно, поскольку все обвинения в ее адрес являются голословными, а законодатели не предоставили никаких доказательств нарушения закона лидером страны. Пак Кын Хе считает, что тем самым депутатами парламента была нарушена ее презумпция невиновности.
Глава крупнейшей оппозиционной Демократической партии в этой связи заявила, что Пак Кын Хе пытается затянуть процесс ухода в отставку. "Мы не потерпим попыток осложнить и запутать работу Конституционного суда", - подчеркнула Чу Ми Э. Она отметила, что Пак Кын Хе подозревают в причастности к преступлениям, совершенным ее близкой подругой Чхве Сун Силь, которую обвиняют в коррупции, вымогательстве и вмешательстве в процесс государственного управления.
Такую же позицию разделяет и оппозиционная Народная партия. По словам ее представителя, направленное в КС письмо главы государства преследует единственную цель - затянуть ее окончательную отставку.
Президентские полномочия Пак Кын Хе были временно приостановлены после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Окончательно процесс отстранения президента от власти будет завершен после утверждения результатов голосования Конституционным судом.
Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала. В частности, речь идет о якобы оказанном ей давлении на ряд крупных компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в фонды, контролируемые Чхве Сун Силь. Хотя факт такого давления до сих пор не доказан, следователи полагают, что Пак Кын Хе была как минимум в курсе происходящего.