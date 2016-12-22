Конституционный суд Южной Кореи провел первые слушания по делу об импичменте президента

СЕУЛ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Открытые слушания по делу об импичменте президенту страны Пак Кын Хе прошли в четверг в Конституционном суде (КС) Республики Корея.

В первом заседании приняли участие трое судей КС, со стороны Пак Кын Хе - девять адвокатов, со стороны Национального собрания - 16 юристов - представителей Парламентского комитета по утверждению импичмента Конституционным судом, сообщает телеканал YTN.

В ходе слушаний, конечная цель которых - подтвердить или опровергнуть решение парламента об отстранении президента от власти, разбираются спорные моменты и показания свидетелей относительно правомерности импичмента.

Позиции сторон

Представители Национального собрания призвали Конституционный суд утвердить импичмент, признав тем самым основания для него достаточно серьезными. Они также указали, что представленные Пак Кын Хе в КС объяснения и ее заявление о непричастности к скандалу преследуют единственную цель - затянуть процесс ее окончательного отстранения от власти.

Адвокаты Пак Кын Хе 16 декабря передали в КС документ, в котором она отвергла выдвинутые в ее адрес обвинения в коррупции и других преступлениях, ставшие основой для импичмента. В частности, президент подчеркнула, что ее отстранение от власти незаконно, поскольку все обвинения в ее адрес являются голословными, а законодатели не предоставили никаких доказательств нарушения закона лидером страны. Пак Кын Хе считает, что тем самым депутатами парламента была нарушена ее презумпция невиновности.

Глава крупнейшей оппозиционной Демократической партии в этой связи заявила, что Пак Кын Хе пытается затянуть процесс ухода в отставку. "Мы не потерпим попыток осложнить и запутать работу Конституционного суда", - подчеркнула Чу Ми Э. Она отметила, что Пак Кын Хе подозревают в причастности к преступлениям, совершенным ее близкой подругой Чхве Сун Силь, которую обвиняют в коррупции, вымогательстве и вмешательстве в процесс государственного управления.

Такую же позицию разделяет и оппозиционная Народная партия. По словам ее представителя, направленное в КС письмо главы государства преследует единственную цель - затянуть ее окончательную отставку.

Скандал вокруг президента

Президентские полномочия Пак Кын Хе были временно приостановлены после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Окончательно процесс отстранения президента от власти будет завершен после утверждения результатов голосования Конституционным судом.

Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала. В частности, речь идет о якобы оказанном ей давлении на ряд крупных компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в фонды, контролируемые Чхве Сун Силь. Хотя факт такого давления до сих пор не доказан, следователи полагают, что Пак Кын Хе была как минимум в курсе происходящего.