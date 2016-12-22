Де Мистура подтвердил намерение возобновить переговоры по Сирии 8 февраля

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ЖЕНЕВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил объявленные им ранее планы по созыву 8 фераля в Женеве межсирйиских переговоров. Об этом он заявил в четверг на брифинге.
Единогласно принятая Советом Безопасности ООН резолюция 2328, отметил он, стала "импульсом к возобновлению политического процесса". "Имеется импульс к переговорам на основе возобновленного единства, - сказал де Мистура. - Мы планируем возобновить межсирийский политический процесс в Женеве 8 февраля".
Спецпосланник выразил соболезнования в связи с убийством посла РФ в Турции Адрея Карлова и терактом в Берлине.
Эмиссар ООН приветствовал итоги состоявшихся в Москве встречи глав МИД России, Турции и Ирана и предстоящее проведение в Астане встречи по Сирии.
"Мы приветствуем инициативу Астаны и любую другую инициативу в этом направлении", - сказал де Мистура. По его словам, договоренности, ранее достигнутые между Россией и Турцией, облегчили проведение эвакуации из восточной части сирийского города Алеппо.
Отвечая на вопрос о том, почему переговоры в Женеве назначены на 8 февраля, спецпосланник намекнул на некие события, которые произойдут в 20-х числах января и, "возможно, тогда будет больше шансов для позитивных дискуссий 8 февраля". Де Мистура при этом не пояснил, о каких событиях идет речь. Вместе с тем, известно, что 20 января состоится церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, от которого ждут конструктивных шагов в сирийском урегулировании.