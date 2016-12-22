Эксперты увидели в исключении России из списка угроз заявку Трампа на новый курс

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Исключение избранным президентом США Дональдом Трампом России из списка первоочередных угроз безопасности страны носит предварительный характер, но имеет немалое значение. Так считают эксперты, опрошенные ТАСС.

По их словам, заявление Трампа свидетельствует о прагматичном подходе новоизбранного американского лидера к военным и внешнеполитическим проблемам. Эксперты уверены, что если это еще не новый курс, то уже заявка на него.

Аналитики обращают внимание, что в ходе предвыборной кампании Трамп практически не позволял себе антироссийских высказываний. Вместе с тем, они подчеркивают, что предвыборная риторика далеко не всегда совпадает с последующей реальной политикой. Специалисты не уверены, что, став хозяином Белого дома, Трамп сразу сможет пойти на какие-то резкие шаги по изменению внешнеполитической повестки США.

Россия не значится в рабочем списке приоритетов новой администрации Трампа в военной сфере, сообщил ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на документ. Как отмечает издание, среди главных приоритетных задач в сфере обороны новой администрации перечислены "разработка стратегии по уничтожению ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"), усиление ВС США и устранение бюджетных ограничений на их модернизацию, создание комплексного подхода по обеспечению безопасности в киберпространстве, а также повышение эффективности работы Пентагона".

Вместе с тем, в последние месяцы представители Пентагона неоднократно заявляли о российской угрозе как о первоочередной. Так, председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд и другие американские военачальники называли ее "экзистенциальной угрозой", подчеркивает журнал.

В переходной команде Трампа изданию сообщили, что данный перечень "не является исчерпывающим". Обсуждать приоритеты оборонной политики формируемой администрации избранного президента США Дональда Трампа пока преждевременно, заявил 21 декабря журналистам представитель переходного штаба Джейсон Миллер.

Также неизвестно, какие рекомендации в отношении РФ будет давать Дональду Трампу Джеймс Мэттис, который должен сменить на посту главы Пентагона Эштона Картера. Ранее он не раз резко критически высказывался о России.

Новая команда и заявка на новый курс

"Это уже если не новый курс, то во всяком случае некая заявка на новый курс, - полагает старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов. - Особенно в свете выдвижения на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, которого в Америке антитрамповская общественность клеймит чуть ли не как российского агента".

По его словам, если посмотреть на команду Трампа, то можно увидеть там Рекса Тиллерсона и советника по национальной безопасности Майкла Флинна. "Это люди, которые тоже явно не считают Россию главной угрозой. И поэтому такой документ является логическим продолжением подобного подхода", - сказал он.

"Что касается Пентагона, в последние годы, после прихода Эштона Картера на пост министра обороны, военное ведомство отличалось повышенной боязнью мифической военной угрозы, - продолжил эксперт. - На его место приходит Джеймс Мэттис - тоже непростой человек. Но пока он еще ничего про Россию не говорил. Вполне возможно, что Трамп постарается устроить систему сдержек и противовесов".

В то же время, научный сотрудник сектора США и Латинской Америки РИСИ Константин Блохин отметил, что сейчас "многие гадают, почему в команде Трампа много людей с диаметрально противоположными взглядами - от русофилов до русофобов".

"Это вопрос управленческий - президент будет смотреть за конкуренцией между ними, и это позволит проводить конкурентный анализ. Последнее слово все равно останется за ним. Пока в заявлениях Трампа ничего антироссийского нет. Он исходит из понимания того, что внешнеполитический курс США требует значительной корректировки", - сказал аналитик.

Главное - прагматизм

"Документ, который составляет будущая администрация Трампа, имеет важное значение, в том числе и для военной политики", - заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

По его мнению, "это не значит, что США становятся каким-то миролюбивым государством", но Штаты "выбирают в военной и внешнеполитической области гораздо более прагматичный курс, который опирается на реальные угрозы и реальные возможности США".

Специалист подчеркнул, что "во многом прежние администрации, в том числе и уходящая ныне, опирались на идеологические штампы о распространении по всему миру демократии, что на практике вело к бомбардировкам различных стран и беспардонному военному вмешательству".

"Если посмотреть на то, что предлагает Трамп и его военные советники, они более прагматичны, - считает Мураховский. - Ведь Россия на самом деле не угрожает США".

Новый вызов - Китай

"Для Трампа существует новый главный вызов национальной безопасности - это Китай", - считает научный сотрудник сектора США и Латинской Америки РИСИ Константин Блохин. Для нового главы Белого дома главным будет получение стратегического перевеса над Китаем, уверен он. "А сдерживать одновременно Китай и Россию невозможно", - полагает эксперт.

Резких шагов не будет, но от обещаний Трамп не отойдет

"В любом случае, став хозяином Белого дома, Трамп вряд ли сможет пойти на какие-то резкие шаги, кардинально меняющие международную политику США, потому что существует слишком много ограничений, - считает завотделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. - Не нужно путать предвыборную кампанию с президентской программой".

Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что "Трамп не может позволить себе и серьезные шаги в строну от своих принципиальных предвыборных установок". "В этом смысле Россия не рассматривалась в качестве одной из потенциальных угроз, а как партнер, с которым Трамп хотел бы наладить сотрудничество", - сказал эксперт.

Показать Пентагону, кто в доме хозяин

Что касается Пентагона, то в последнее время, при Обаме, представители военного ведомства позволяли себе высказывания, которые расходились с общими политическими установками, считает Данилов.

"В любом случае Трампу нужно брать под контроль силовое и разведывательное сообщества, на которые администрация Обамы делала большие ставки в предвыборной борьбе. Трамп в любом случае должен показать, кто в доме хозяин. Но военные в принципе не должны испытывать недовольства: Трамп ведь не сказал, что он будет уменьшать военный бюджет. Речь идет о возможности корректировки курса, и пока неясно, насколько существенной она будет", - сказал аналитик.