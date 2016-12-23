Трамп пожаловался на высокую стоимость программы создания истребителей F-35

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Трамп пожаловался на высокую стоимость программы создания истребителей F-35Международная панорама 23 декабря, 2:39
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НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что расходы на программу создания новейших американских истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin крайне высоки. В связи с этим он обратился к компании Boeing с просьбой назвать, в какую цену может обойтись создание сравнимых по показателям истребителей F-18 Super Hornet. Об этом Трамп сообщил в четверг на своей странице в Twitter.
"Исходя из огромной стоимости и перерасходов на (программу создания) F-35 от Lockheed Martin, я попросил Boeing назвать цену на сравнимые F-18 Super Hornet", - написал избранный президент США. При этом Трамп не уточнил, намерен ли он свернуть программу строительства F-35, заменив их на F-18.
Based on the tremendous cost and cost overruns of the Lockheed Martin F-35, I have asked Boeing to price-out a comparable F-18 Super Hornet!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 December 2016
Одноместный всепогодный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II спроектирован Lockheed Martin с использованием технологии "стелс". Первый полет машина совершила в декабре 2006 года. В ее создании приняли участие США, Великобритания, Италия и ряд других стран. В США F-35 выпускается в трех разных модификациях (для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты), стоимость одного истребителя составляет примерно 100 млн долларов.
F-18 Super Hornet - американский палубный истребитель-бомбардировщик, совершивший первый полет в 1995 году и с тех пор активно используемый вооруженными силами США. Этот самолет был разработан авиастроительной корпорацией McDonnell Douglas, которая объявила о своем слиянии с Boeing в 1997 году.