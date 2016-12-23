Эксперт: США чаще всех в мире вмешиваются в чужие выборы

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Соединенные Штаты чаще, чем любая другая страна в мире, пытаются вмешиваться в ход выборов в других государствах. Это подтвердил в четверг в интервью Общественному радио США американский специалист по данному вопросу, научный сотрудник Института политической жизни и стратегии при университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге (штат Пенсильвания) Дов Левин.

Кто чаще

По его оценкам, за период с 1946 по 2000 годы США по меньшей мере 81 раз пытались влиять на избирательные процессы в других странах.

У СССР и России Левин насчитал за те же годы 36 подобных попыток. Упоминал он и другие страны - Китай и Венесуэлу при президенте Уго Чавесе, - но количественных оценок не приводил.

Эксперт подчеркнул, что выявлял и анализировал именно случаи вмешательства в ход выборов, а не прямые попытки "смены режимов". "Я не говорю об организации тайных переворотов, как в Иране в 1953 году или в Гватемале в 1954 году, - сказал Левин. - Я беру только те случаи, когда США пытались прямо влиять на выборы в пользу одной из сторон. Если включать и другие типы вмешательства, общее число, конечно, может быть выше".

Конкретный пример

На просьбу привести пример, когда бы вмешательство США принесло конкретные плоды, политолог сослался на президентские выборы 2000 года в Югославии. "Слободан Милошевич боролся там за переизбрание, а мы не хотели, чтобы он оставался у власти, - сказал он. - Мы всеми способами поддерживали кандидата оппозиции Воислава Коштуницу. Финансировали оппозиционеров, организовывали их подготовку, обучали навыкам ведения кампаний. И, по моим оценкам, эта поддержка сыграла ключевую роль и позволила оппозиции одержать победу".

Исследователь говорит, что, по его данным, примерно в трети случаев вмешательство в чужие выборы осуществляется "публично", т.е. открыто. В остальных случаях такие операции проводятся тайно, "без ведома избирателей в целевой стране перед выборами". "Публичность" не кажется ему странной: с точки зрения "продвижения демократии", борьба против того же Милошевича была, по его утверждению, "хорошим делом".

Актуальная тема

Два года назад Левин защитил в Калифорнийском университете докторскую диссертацию на тему "Причины и следствия вмешательства великих держав в выборы". При ее подготовке он составил соответствующую базу данных за период после окончания Второй мировой войны. Теперь она оказалась неожиданно востребованной.

Руководство Демократической партии США, проигравшей недавние всеобщие выборы, активно пытается винить в своей неудаче Россию, которая якобы подыгрывала республиканскому кандидату Дональду Трампу. И Москва, и сам Трамп это категорически отрицают. Но интерес к теме сохраняется, и к Левину с его оценками в последнее время обращаются ведущие СМИ США, включая газеты The Washington Post и Los Angeles Times.