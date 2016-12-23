Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: США чаще всех в мире вмешиваются в чужие выборы

Международная панорама
23 декабря, 6:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
С 1946 пр 2000 годы США пытались влиять на избирательные процессы в других странах не менее 81 раза, при этом в трети случаев это вмешательство осуществляется "публично", отметил исследователь
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Mel Evans

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Соединенные Штаты чаще, чем любая другая страна в мире, пытаются вмешиваться в ход выборов в других государствах. Это подтвердил в четверг в интервью Общественному радио США американский специалист по данному вопросу, научный сотрудник Института политической жизни и стратегии при университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге (штат Пенсильвания) Дов Левин.

Кто чаще

По его оценкам, за период с 1946 по 2000 годы США по меньшей мере 81 раз пытались влиять на избирательные процессы в других странах.

Смотрите также
WP: ФБР и Нацразведка полагают, что РФ пыталась помочь Трампу победить на выборах

У СССР и России Левин насчитал за те же годы 36 подобных попыток. Упоминал он и другие страны - Китай и Венесуэлу при президенте Уго Чавесе, - но количественных оценок не приводил.

Эксперт подчеркнул, что выявлял и анализировал именно случаи вмешательства в ход выборов, а не прямые попытки "смены режимов". "Я не говорю об организации тайных переворотов, как в Иране в 1953 году или в Гватемале в 1954 году, - сказал Левин. - Я беру только те случаи, когда США пытались прямо влиять на выборы в пользу одной из сторон. Если включать и другие типы вмешательства, общее число, конечно, может быть выше".

Конкретный пример

На просьбу привести пример, когда бы вмешательство США принесло конкретные плоды, политолог сослался на президентские выборы 2000 года в Югославии. "Слободан Милошевич боролся там за переизбрание, а мы не хотели, чтобы он оставался у власти, - сказал он. - Мы всеми способами поддерживали кандидата оппозиции Воислава Коштуницу. Финансировали оппозиционеров, организовывали их подготовку, обучали навыкам ведения кампаний. И, по моим оценкам, эта поддержка сыграла ключевую роль и позволила оппозиции одержать победу".

Исследователь говорит, что, по его данным, примерно в трети случаев вмешательство в чужие выборы осуществляется "публично", т.е. открыто. В остальных случаях такие операции проводятся тайно, "без ведома избирателей в целевой стране перед выборами". "Публичность" не кажется ему странной: с точки зрения "продвижения демократии", борьба против того же Милошевича была, по его утверждению, "хорошим делом".

Актуальная тема

Два года назад Левин защитил в Калифорнийском университете докторскую диссертацию на тему "Причины и следствия вмешательства великих держав в выборы". При ее подготовке он составил соответствующую базу данных за период после окончания Второй мировой войны. Теперь она оказалась неожиданно востребованной.

Руководство Демократической партии США, проигравшей недавние всеобщие выборы, активно пытается винить в своей неудаче Россию, которая якобы подыгрывала республиканскому кандидату Дональду Трампу. И Москва, и сам Трамп это категорически отрицают. Но интерес к теме сохраняется, и к Левину с его оценками в последнее время обращаются ведущие СМИ США, включая газеты The Washington Post и Los Angeles Times.

Смотрите также

Песков: США нужно или прекратить обвинять РФ во вмешательстве в выборы, или доказать это
Штаб Трампа потребовал от Обамы доказательств причастности РФ к кибератакам
Сенаторы США высказались за создание спецкомитета по расследованию кибератак на выборах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
17
Международный марафон ШОС в Куньмине завершился церемонией вручения наград
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
2
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
Темы дня
Реклама