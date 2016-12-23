Директор ЦРУ не поддерживает проведение кибератак против России

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан в четверг в интервью Общественному радио США высказался против того, чтобы Соединенные Штаты атаковали Россию в киберпространстве.

В беседе с журналистами радиостанции он утверждал, что Россия "позволяет себе некоторые вещи, которые выходят за рамки", говоря о якобы попытках Москвы повлиять на американский политический процесс. "Я не думаю, что нам следует прибегать к таким же тактике и приемам, которые наши противники применяют против нас", - отметил при этом Бреннан.

"Мы боремся за нашу страну, нашу демократию, за наш образ жизни. И те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны", - пояснил глава разведуправления свою позицию.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс в эфире телекомпании MSNBC сообщил, что в Белом доме все еще обдумывают возможные ответные шаги на приписанные РФ кибератаки против американских политических институтов. "Мы рассматриваем имеющие меры, которые мы можем предпринять в ответ на хакерские атаки со стороны России", - сказал он, не став при этом исключать мер "оборонительного или атакующего характера".

Власти США утверждают, что связанные с российским правительством хакеры проникли в компьютеры Национального комитета Демократической партии, а также взломали почтовый ящик глава предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон Джона Подесты. В ЦРУ полагают, что взломщики хотели помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах.

В России подобные инсинуации решительно отвергаются. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что властям США "нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец- то какие-то доказательства".