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Директор ЦРУ не поддерживает проведение кибератак против России

Международная панорама
23 декабря, 7:17 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Джон Бреннан подчеркнул, что прибегать к тактике и приемам, которые применяют против США их оппоненты, "ниже величия этой страны"
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Глава ЦРУ США Джон Бреннан

Глава ЦРУ США Джон Бреннан

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан в четверг в интервью Общественному радио США высказался против того, чтобы Соединенные Штаты атаковали Россию в киберпространстве.

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В беседе с журналистами радиостанции он утверждал, что Россия "позволяет себе некоторые вещи, которые выходят за рамки", говоря о якобы попытках Москвы повлиять на американский политический процесс. "Я не думаю, что нам следует прибегать к таким же тактике и приемам, которые наши противники применяют против нас", - отметил при этом Бреннан.

"Мы боремся за нашу страну, нашу демократию, за наш образ жизни. И те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны", - пояснил глава разведуправления свою позицию.

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© AP Photo/Andrew Harnik

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Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс в эфире телекомпании MSNBC сообщил, что в Белом доме все еще обдумывают возможные ответные шаги на приписанные РФ кибератаки против американских политических институтов. "Мы рассматриваем имеющие меры, которые мы можем предпринять в ответ на хакерские атаки со стороны России", - сказал он, не став при этом исключать мер "оборонительного или атакующего характера".

Власти США утверждают, что связанные с российским правительством хакеры проникли в компьютеры Национального комитета Демократической партии, а также взломали почтовый ящик глава предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон Джона Подесты. В ЦРУ полагают, что взломщики хотели помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах.

В России подобные инсинуации решительно отвергаются. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что властям США "нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец- то какие-то доказательства".

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