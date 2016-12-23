Директор ЦРУ не поддерживает проведение кибератак против России

Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлонуСпорт 23 декабря, 11:12
Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 годуЭкономика и бизнес 23 декабря, 11:09
Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спортаСпорт 23 декабря, 11:08
ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара НиассаСпорт 23 декабря, 11:03
Мутко: каждая арена Кубка конфедераций должна провести не менее трех тестовых мероприятийСпорт 23 декабря, 10:59
ТАСС запустил проект "Россия онлайн"Новости агентства 23 декабря, 10:59
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиянЭкономика и бизнес 23 декабря, 10:52
Мутко призвал регионы усилить борьбу с допингомСпорт 23 декабря, 10:44
Мутко: бюджеты спортивных федераций должны зависеть от результатаСпорт 23 декабря, 10:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан в четверг в интервью Общественному радио США высказался против того, чтобы Соединенные Штаты атаковали Россию в киберпространстве.
В беседе с журналистами радиостанции он утверждал, что Россия "позволяет себе некоторые вещи, которые выходят за рамки", говоря о якобы попытках Москвы повлиять на американский политический процесс. "Я не думаю, что нам следует прибегать к таким же тактике и приемам, которые наши противники применяют против нас", - отметил при этом Бреннан.
"Мы боремся за нашу страну, нашу демократию, за наш образ жизни. И те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны", - пояснил глава разведуправления свою позицию.
"Они меньше и слабее". Обама рассказал журналистам о влиянии России на США
Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс в эфире телекомпании MSNBC сообщил, что в Белом доме все еще обдумывают возможные ответные шаги на приписанные РФ кибератаки против американских политических институтов. "Мы рассматриваем имеющие меры, которые мы можем предпринять в ответ на хакерские атаки со стороны России", - сказал он, не став при этом исключать мер "оборонительного или атакующего характера".
Власти США утверждают, что связанные с российским правительством хакеры проникли в компьютеры Национального комитета Демократической партии, а также взломали почтовый ящик глава предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон Джона Подесты. В ЦРУ полагают, что взломщики хотели помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах.
В России подобные инсинуации решительно отвергаются. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что властям США "нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец- то какие-то доказательства".