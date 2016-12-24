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В центре Рима в праздники запретили проезд грузовиков после теракта в Берлине

Международная панорама
24 декабря, 12:13 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Ограничение распространяется на все транспортные средства весом более 3,5 тонн и будет действовать с 24 по 26 декабря, а затем с 1 по 6 января 2017 года
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© AP Photo/Andrew Medichini

РИМ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэрия итальянской столицы запретила проезд габаритных грузовых транспортных средств в центр города в праздничные дни. Как сообщила газета Messaggero, запрет вступил в силу в субботу, 24 декабря, когда в католической Италии отмечается рождественский сочельник.

Ограничение распространяется на все транспортные средства весом более 3,5 тонн и будет действовать с 24 по 26 декабря, а затем с 1 по 6 января 2017 года, уточняет издание. Запрет не касается мини-грузовиков, перевозящих лекарственные препараты, а также газеты и почту. Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с трагедией в Берлине.

Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря, когда тягач с прицепом, которым, как предполагается, управлял тунисец Анис Амри, въехал на территорию рождественской ярмарки. В результате происшествия погибли 12 человек, почти 50 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Амри был впоследствии ликвидирован итальянскими правоохранительными органами ночью 23 декабря в Милане.

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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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