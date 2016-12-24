В центре Рима в праздники запретили проезд грузовиков после теракта в Берлине

В 2017 году российские десантники получат два батальонных комплекта БМД-4МАрмия и ОПК 24 декабря, 20:08
Глава серии А предложил проводить матчи чемпионата Италии по футболу за пределами страныСпорт 24 декабря, 20:01
Более 1,6 тыс. человек арестованы в Турции за поддержку терроризма в соцсетяхМеждународная панорама 24 декабря, 19:54
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысячМеждународная панорама 24 декабря, 19:42
WP: использование террористами Telegram вызывает беспокойство у СШАМеждународная панорама 24 декабря, 19:34
Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в ОстравеСпорт 24 декабря, 19:34
"Витязь" победил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 24 декабря, 19:32
Россельхознадзор не снимет ограничений на поставки овощей из Турции до конца годаЭкономика и бизнес 24 декабря, 19:30
Фигуристка Медведева уверена, что женское катание станет равным мужскомуСпорт 24 декабря, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэрия итальянской столицы запретила проезд габаритных грузовых транспортных средств в центр города в праздничные дни. Как сообщила газета Messaggero, запрет вступил в силу в субботу, 24 декабря, когда в католической Италии отмечается рождественский сочельник.
Ограничение распространяется на все транспортные средства весом более 3,5 тонн и будет действовать с 24 по 26 декабря, а затем с 1 по 6 января 2017 года, уточняет издание. Запрет не касается мини-грузовиков, перевозящих лекарственные препараты, а также газеты и почту. Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с трагедией в Берлине.
Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря, когда тягач с прицепом, которым, как предполагается, управлял тунисец Анис Амри, въехал на территорию рождественской ярмарки. В результате происшествия погибли 12 человек, почти 50 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Амри был впоследствии ликвидирован итальянскими правоохранительными органами ночью 23 декабря в Милане.