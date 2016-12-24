Более 100 тыс. человек эвакуированы из-за наводнений в Индонезии

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Наводнения, обрушившиеся на Западные Малые Зондские острова в Индонезии, привели к эвакуации более 100 тыс. человек. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
В результате наводнений были повреждены около 20 тыс. домов, два моста и более 60 медицинских учреждений, отмечает агентство.
В настоящее время в регионе проводятся работы по ликвидации последствий удара стихии. В операции задействованы военные, полицейские и спасатели.
В связи с наводнениями в регионе был объявлен режим ЧС до 4 января 2017 года.