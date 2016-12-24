Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 100 тыс. человек эвакуированы из-за наводнений в Индонезии

Международная панорама
24 декабря, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
В связи с наводнениями в регионе был объявлен режим ЧС до 4 января 2017 года
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Наводнения, обрушившиеся на Западные Малые Зондские острова в Индонезии, привели к эвакуации более 100 тыс. человек. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В результате наводнений были повреждены около 20 тыс. домов, два моста и более 60 медицинских учреждений, отмечает агентство.

В настоящее время в регионе проводятся работы по ликвидации последствий удара стихии. В операции задействованы военные, полицейские и спасатели.

В связи с наводнениями в регионе был объявлен режим ЧС до 4 января 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Индонезия
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч
2
СК расследует убийство 12-летней девочки в Москве
3
Чуркин: резолюция СБ ООН по израильским поселениям призывает к прекращению насилия
4
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ
5
МИД России прокомментировал резолюцию ООН по Израилю
6
Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины в 2016 г.
7
В Челябинской области на месте ДТП был сбит двухлетний ребенок
Темы дня
Реклама