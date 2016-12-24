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Армия Нигерии взяла под контроль последний лагерь "Боко харам" в лесу Самбиса

Международная панорама
24 декабря, 15:14 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
За минувшие шесть лет в ходе вооруженного конфликта между "Боко харам" и правительственной армией погибли по меньшей мере 17 тыс. человек
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РАБАТ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Правительственная армия Нигерии сумела взять под свой контроль последний лагерь радикальной группировки "Боко харам" в лесном массиве Самбиса, который расположен в северо-восточном штате Борно. Об этом заявил президент страны Мухаммаду Бухари.

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"Руководство вооруженных сил сообщило мне, что лагерь был взят в пятницу. Террористы бежали, им больше негде прятаться", - сказал глава государства, которого цитирует агентство Reuters.

Лесной массив Самбиса в последние годы был местом скопления сил боевиков "Боко харам", где они оборудовали базы, бункеры и тайники с оружием. Нигерийская армия неоднократно пыталась взять под контроль этот район, однако продвижение войск осложнялось тем, что экстремисты возвели плотную оборонительную систему, включавшую многочисленные минные ловушки.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее бойцы также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада. "Боко харам" добивается создания "исламского халифата" и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). За минувшие шесть лет в ходе вооруженного конфликта между "Боко харам" и правительственной армией погибли по меньшей мере 17 тыс. человек.

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